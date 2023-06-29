Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Молдова. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пляжный футбол
29 июня 2023, 10:37 | Обновлено 29 июня 2023, 10:47
691
1

Украина – Молдова. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июня в 14:00 матч 2-го тура Европейских игр в пляжном футболе

29 июня 2023, 10:37 | Обновлено 29 июня 2023, 10:47
691
1
Украина – Молдова. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НОК

29 июня в 14:00 проходит матч 3-го тура Европейских игр 2023 между сборными Украины и Молдовы по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.

Сборная Украины стартовала с победы над Италией (6:5), но во втором туре проиграла Швейцарии (2:4). Молдова проиграла оба своих матча.

Для выхода в полуфинал сине-желтой команде надо 29 июня обыграть Молдову, плюс в другом матче нужна потеря очков Италией или же ее победа над Швейцарией с разницей +3 или больше.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

1-й тур, 27 июня

  • 14:00. Италия – Украина – 5:6
  • 17:00. Португалия – Испания – 7:5
  • 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9
  • 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7

2-й тур, 28 июня

  • 14:00. Италия – Молдова – 6:4
  • 17:00. Португалия – Азербайджан – 5:2
  • 18:30. Швейцария – Украина – 4:2
  • 21:30. Польша – Испания – 1:6

Турнирные таблицы

3-й тур, 29 июня

  • 14:00. Украина – Молдова
  • 17:00. Испания – Азербайджан
  • 18:30. Швейцария – Италия
  • 21:30. Польша – Португалия

Украина – Молдова. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Ксения БАЙЛО: «Серебро – это большой сюрприз для меня»
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Прыжки в воду. Колодий и Коновалов завоевали золото Европейских игр
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу смотреть онлайн Европейские игры 2023 сборная Молдовы по пляжному футболу Украина - Молдова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Футбол | 28 июня 2023, 20:18 0
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами

Обходить ФФП станет сложнее

С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Футбол | 28 июня 2023, 23:59 31
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21

Украина проведет четвертьфинал с Францией 2 июля в Клуж-Напоке

Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Футбол | 28.06.2023, 20:39
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Миланский Интер начал первые контакты по поводу трансфера Трубина
Футбол | 29.06.2023, 01:23
Миланский Интер начал первые контакты по поводу трансфера Трубина
Миланский Интер начал первые контакты по поводу трансфера Трубина
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Теннис | 29.06.2023, 09:40
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Summertime
Нам потрібна...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:40 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
27.06.2023, 21:15 23
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Наглухо вырублю Уайлдера»
Мартин БАКОЛЕ: «Наглухо вырублю Уайлдера»
28.06.2023, 12:59 3
Бокс
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
Менеджер Усика назвал главную причину, по которой не состоялся бой с Фьюри
27.06.2023, 14:58 3
Бокс
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
29.06.2023, 05:45 3
Другие виды
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
28.06.2023, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем