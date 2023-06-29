Украина – Молдова. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июня в 14:00 матч 2-го тура Европейских игр в пляжном футболе
29 июня в 14:00 проходит матч 3-го тура Европейских игр 2023 между сборными Украины и Молдовы по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.
Сборная Украины стартовала с победы над Италией (6:5), но во втором туре проиграла Швейцарии (2:4). Молдова проиграла оба своих матча.
Для выхода в полуфинал сине-желтой команде надо 29 июня обыграть Молдову, плюс в другом матче нужна потеря очков Италией или же ее победа над Швейцарией с разницей +3 или больше.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины
1-й тур, 27 июня
- 14:00. Италия – Украина – 5:6
- 17:00. Португалия – Испания – 7:5
- 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9
- 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7
2-й тур, 28 июня
- 14:00. Италия – Молдова – 6:4
- 17:00. Португалия – Азербайджан – 5:2
- 18:30. Швейцария – Украина – 4:2
- 21:30. Польша – Испания – 1:6
Турнирные таблицы
3-й тур, 29 июня
- 14:00. Украина – Молдова
- 17:00. Испания – Азербайджан
- 18:30. Швейцария – Италия
- 21:30. Польша – Португалия
Украина – Молдова. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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