ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Каролине не понравилась работа судьи
Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова не сумела сдержать эмоции во время матча второго раунда на турнире WTA 500 в Истборне против Дарья Касаткиной (6:3, 3:6, 3:6).
Во время одного из розыгрышей чешка посчитала, что удар Касаткиной попал в аут. Судьи его не зафиксировали. Уходя на смену сторон, Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке.
Отметим, что в 2018 году на турнире в Риме после поражения от Марии Саккари Каролина подошла к судейской вышке и разбила об нее ракетку, нанеся несколько ударов.
Pliskova VS umpires PART53736 😂 pic.twitter.com/xMt3CATkGZ— 👑QueenGarcia👑 TO WIN HER FIRST SLAM IN 2023! (@QueenGarciaa26) June 28, 2023
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