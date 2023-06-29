Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
WTA
29 июня 2023, 09:40 |
320
1

ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке

Каролине не понравилась работа судьи

29 июня 2023, 09:40 |
320
1
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова не сумела сдержать эмоции во время матча второго раунда на турнире WTA 500 в Истборне против Дарья Касаткиной (6:3, 3:6, 3:6).

Во время одного из розыгрышей чешка посчитала, что удар Касаткиной попал в аут. Судьи его не зафиксировали. Уходя на смену сторон, Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке.

Отметим, что в 2018 году на турнире в Риме после поражения от Марии Саккари Каролина подошла к судейской вышке и разбила об нее ракетку, нанеся несколько ударов.

По теме:
Без Калининой. Кто сыграет в четвертьфиналах на турнире WTA 500 в Истборне?
Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Истборне
Киченок / Остапенко – Дабровски / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Каролина Плишкова WTA Истборн Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Волейбол | 28 июня 2023, 21:03 8
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги

И во втором полуфинальном поединке подопечные Ивана Петкова победили чешских волейболисток

Четвертьфиналисты турнира на Мальорке: без Циципаса, но с ветераном Лопесом
Теннис | 28 июня 2023, 22:49 0
Четвертьфиналисты турнира на Мальорке: без Циципаса, но с ветераном Лопесом
Четвертьфиналисты турнира на Мальорке: без Циципаса, но с ветераном Лопесом

В Испании остался только один сеяный игрок – Адриан Маннарино

Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Футбол | 28.06.2023, 20:39
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Другие виды | 29.06.2023, 05:45
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Футбол | 28.06.2023, 23:59
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Грати потрібно, а не валити все на суддів
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
27.06.2023, 23:37 104
Футбол
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
28.06.2023, 16:59
Бокс
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
27.06.2023, 20:23 8
Другие виды
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем