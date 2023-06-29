ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова не сумела сдержать эмоции во время матча второго раунда на турнире WTA 500 в Истборне против Дарья Касаткиной (6:3, 3:6, 3:6).

Во время одного из розыгрышей чешка посчитала, что удар Касаткиной попал в аут. Судьи его не зафиксировали. Уходя на смену сторон, Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке.

Отметим, что в 2018 году на турнире в Риме после поражения от Марии Саккари Каролина подошла к судейской вышке и разбила об нее ракетку, нанеся несколько ударов.