Антон ЦАРЕНКО: «Ярмоленко добавит того, чего нам не хватает»
Хавбек «Динамо» – об ожиданиях от предстоящего сбора
19-летний полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко поделился ожиданиями от предсезонной подготовки.
– Первые тренировки проходят в прекрасной атмосфере. Соскучились по всему этому?
– Конечно, мы с ребятами почти месяц не виделись. Отдохнули - и с новыми силами и улыбками на лицах начали работу.
– Тренеры сильно нагружают на первых тренировках?
– Конечно, начало сезона не за горами. Это фундамент, сейчас это самое главное. Наберем физические кондиции - и в чемпионате будет намного легче.
– Какие ожидания от сборов?
– Думаю, как всегда будет много тренировок и товарищеских матчей. Думаю, каждый сможет себя проявить.
– Следишь ли ты за выступлениями национальной и молодежной сборных?
– Конечно, слежу и за главной командой, и за молодежкой. Они показывают очень хороший футбол на таком уровне. Я рад и беру пример с них.
– В «Динамо» возвращается легенда клуба, Андрей Ярмоленко. Ждете встречи с ним?
– Конечно, ждем. С нетерпением готовимся к встрече. Думаю, что он добавит того, чего нам не хватает.
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