Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антон ЦАРЕНКО: «Ярмоленко добавит того, чего нам не хватает»
Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 09:19 | Обновлено 29 июня 2023, 09:49
131
0

Антон ЦАРЕНКО: «Ярмоленко добавит того, чего нам не хватает»

Хавбек «Динамо» – об ожиданиях от предстоящего сбора

29 июня 2023, 09:19 | Обновлено 29 июня 2023, 09:49
131
0
Антон ЦАРЕНКО: «Ярмоленко добавит того, чего нам не хватает»
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко поделился ожиданиями от предсезонной подготовки.

– Первые тренировки проходят в прекрасной атмосфере. Соскучились по всему этому?
– Конечно, мы с ребятами почти месяц не виделись. Отдохнули - и с новыми силами и улыбками на лицах начали работу.

– Тренеры сильно нагружают на первых тренировках?
– Конечно, начало сезона не за горами. Это фундамент, сейчас это самое главное. Наберем физические кондиции - и в чемпионате будет намного легче.

– Какие ожидания от сборов?
– Думаю, как всегда будет много тренировок и товарищеских матчей. Думаю, каждый сможет себя проявить.

– Следишь ли ты за выступлениями национальной и молодежной сборных?
– Конечно, слежу и за главной командой, и за молодежкой. Они показывают очень хороший футбол на таком уровне. Я рад и беру пример с них.

– В «Динамо» возвращается легенда клуба, Андрей Ярмоленко. Ждете встречи с ним?
– Конечно, ждем. С нетерпением готовимся к встрече. Думаю, что он добавит того, чего нам не хватает.

По теме:
Денис ПОПОВ: «Каждый игрок уступит свой номер Ярмоленко, если он скажет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко ничего решать не будет. Просто будет числиться»
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Антон Царенко Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назначен коуч Интера Майами. Он будет тренировать Месси, Бускетса, Кривцова
Футбол | 29 июня 2023, 00:41 1
Назначен коуч Интера Майами. Он будет тренировать Месси, Бускетса, Кривцова
Назначен коуч Интера Майами. Он будет тренировать Месси, Бускетса, Кривцова

Аргентинский специалист Херардо Мартино возглавил клуб MLS из Флориды

С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Футбол | 28 июня 2023, 23:59 22
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21

Украина проведет четвертьфинал с Францией 2 июля в Клуж-Напоке

Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Футбол | 28.06.2023, 20:39
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
Футбол | 28.06.2023, 23:43
ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Футбол | 28.06.2023, 23:40
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
27.06.2023, 22:15 16
Футбол
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
28.06.2023, 16:59
Бокс
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
27.06.2023, 20:23 8
Другие виды
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 16
Футбол
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
28.06.2023, 00:35
Футбол
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Мартин БАКОЛЕ: «Наглухо вырублю Уайлдера»
Мартин БАКОЛЕ: «Наглухо вырублю Уайлдера»
28.06.2023, 12:59 3
Бокс
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем