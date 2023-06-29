Антон ЦАРЕНКО: «Ярмоленко добавит того, чего нам не хватает»

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко поделился ожиданиями от предсезонной подготовки.

– Первые тренировки проходят в прекрасной атмосфере. Соскучились по всему этому?

– Конечно, мы с ребятами почти месяц не виделись. Отдохнули - и с новыми силами и улыбками на лицах начали работу.

– Тренеры сильно нагружают на первых тренировках?

– Конечно, начало сезона не за горами. Это фундамент, сейчас это самое главное. Наберем физические кондиции - и в чемпионате будет намного легче.

– Какие ожидания от сборов?

– Думаю, как всегда будет много тренировок и товарищеских матчей. Думаю, каждый сможет себя проявить.

– Следишь ли ты за выступлениями национальной и молодежной сборных?

– Конечно, слежу и за главной командой, и за молодежкой. Они показывают очень хороший футбол на таком уровне. Я рад и беру пример с них.

– В «Динамо» возвращается легенда клуба, Андрей Ярмоленко. Ждете встречи с ним?

– Конечно, ждем. С нетерпением готовимся к встрече. Думаю, что он добавит того, чего нам не хватает.