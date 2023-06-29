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Уимблдон
29 июня 2023, 09:20 | Обновлено 29 июня 2023, 09:22
263
0

Даяна Ястремская – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Уимблдона

29 июня 2023, 09:20 | Обновлено 29 июня 2023, 09:22
263
0
Даяна Ястремская – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

29 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В финале отбора украинка сразится против Селин Наеф из Швейцарии (№165 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №9 после матча Ватануки – Новак. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Селин Наеф Даяна Ястремская смотреть онлайн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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