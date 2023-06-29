Даяна Ястремская – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Уимблдона
29 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдонского турнира.
В финале отбора украинка сразится против Селин Наеф из Швейцарии (№165 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №9 после матча Ватануки – Новак. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 15:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина проведет четвертьфинал с Францией 2 июля в Клуж-Напоке
Львовяне сыграли вничью с «Агробизнесом»