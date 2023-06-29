Даяна Ястремская – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

В финале отбора украинка сразится против Селин Наеф из Швейцарии (№165 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №9 после матча Ватануки – Новак. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

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