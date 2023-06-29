Андреа ПИРЛО: «Меня не пугает работа в Серии Б»
Известный тренер – о назначении в «Сампдорию»
Новый главный тренер «Сампдории», вылетевшей по итогам прошлого сезона в Серию Б, Андреа Пирло высказался о своем назначении.
«Меня не пугает перспектива работы в Серии Б. Я всегда выкладываюсь на 100%, где бы ни тренировал. Я принял этот вызов с большим энтузиазмом.
«Ювентус»? Я не думаю о прошлом, предпочитаю смотреть в будущее. Сейчас я сосредоточен на том, чего мне необходимо достичь с «Сампдорией», - сказал Пирло.
Контракт 44-летнего специалиста с «Сампдорией» рассчитан до 2025 года.
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