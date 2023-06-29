Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андреа ПИРЛО: «Меня не пугает работа в Серии Б»
Италия
29 июня 2023, 07:57 | Обновлено 29 июня 2023, 08:03
329
0

Андреа ПИРЛО: «Меня не пугает работа в Серии Б»

Известный тренер – о назначении в «Сампдорию»

29 июня 2023, 07:57 | Обновлено 29 июня 2023, 08:03
329
0
Андреа ПИРЛО: «Меня не пугает работа в Серии Б»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Новый главный тренер «Сампдории», вылетевшей по итогам прошлого сезона в Серию Б, Андреа Пирло высказался о своем назначении.

«Меня не пугает перспектива работы в Серии Б. Я всегда выкладываюсь на 100%, где бы ни тренировал. Я принял этот вызов с большим энтузиазмом.

«Ювентус»? Я не думаю о прошлом, предпочитаю смотреть в будущее. Сейчас я сосредоточен на том, чего мне необходимо достичь с «Сампдорией», - сказал Пирло.

Контракт 44-летнего специалиста с «Сампдорией» рассчитан до 2025 года.

По теме:
Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами
Назначен коуч Интера Майами. Он будет тренировать Месси, Бускетса, Кривцова
Металлист 1925 сменит тренера юниорской команды
Андреа Пирло Сампдория назначение тренера Серия B
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Волейбол | 28 июня 2023, 21:03 8
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги

И во втором полуфинальном поединке подопечные Ивана Петкова победили чешских волейболисток

Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Другие виды | 29 июня 2023, 05:45 1
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко

Сборная Украины на Европейских играх в Кракове имеет 36 наград (19–10–7)

ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
Футбол | 28.06.2023, 23:43
ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Футбол | 28.06.2023, 20:18
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Футбол | 28.06.2023, 23:59
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Мартин БАКОЛЕ: «Наглухо вырублю Уайлдера»
Мартин БАКОЛЕ: «Наглухо вырублю Уайлдера»
28.06.2023, 12:59 3
Бокс
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 16
Футбол
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
27.06.2023, 23:37 104
Футбол
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
27.06.2023, 21:15 21
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
28.06.2023, 09:00 2
Футбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
28.06.2023, 00:15 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем