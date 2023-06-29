И все же Бавария? Мюнхенцы договорились с Кейном

Мюнхенская «Бавария» достигла устной договоренности с Гарри Кейном относительно контракта.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм», который владеет правами на Кейна, отклонил предложение «Баварии» по нападающему в размере 70 млн евро. Ожидается, что мюнхенский клуб повысит свое предложение до 93 млн евро с учетом бонусов.

Кейн якобы не против ухода из «Тоттенхэма», но лишь в том случае, если предложение устроит каждую из сторон. «Бавария» готова пойти на улучшение своего предложение.

Мюнхенцы верят, что «шпоры» согласятся отпустить Кейна за пределы АПЛ, чтобы не усилить кого-либо из конкурентов в национальном чемпионате.