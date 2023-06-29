Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И все же Бавария? Мюнхенцы договорились с Кейном
Германия
29 июня 2023, 05:44 |
275
0

И все же Бавария? Мюнхенцы договорились с Кейном

Англичанин нашел общий язык с баварцами

29 июня 2023, 05:44 |
275
0
И все же Бавария? Мюнхенцы договорились с Кейном
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Мюнхенская «Бавария» достигла устной договоренности с Гарри Кейном относительно контракта.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм», который владеет правами на Кейна, отклонил предложение «Баварии» по нападающему в размере 70 млн евро. Ожидается, что мюнхенский клуб повысит свое предложение до 93 млн евро с учетом бонусов.

Кейн якобы не против ухода из «Тоттенхэма», но лишь в том случае, если предложение устроит каждую из сторон. «Бавария» готова пойти на улучшение своего предложение.

Мюнхенцы верят, что «шпоры» согласятся отпустить Кейна за пределы АПЛ, чтобы не усилить кого-либо из конкурентов в национальном чемпионате.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
Ливерпуль нацелился на полузащитника РБ Лейпциг
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Тоттенхэм сыграют благотворительный матч
Бавария Гарри Кейн Тоттенхэм трансферы Бундеслиги
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Футбол | 28 июня 2023, 23:40 6
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21

Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале

Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Футбол | 28 июня 2023, 20:18 0
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами

Обходить ФФП станет сложнее

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Ахли сообщил о подписании голкипера Эдуара Менди
Футбол | 28.06.2023, 22:05
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Ахли сообщил о подписании голкипера Эдуара Менди
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Ахли сообщил о подписании голкипера Эдуара Менди
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Футбол | 28.06.2023, 09:39
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Футбол | 28.06.2023, 21:10
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
27.06.2023, 06:00
Другие виды
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
28.06.2023, 00:15 1
Другие виды
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
28.06.2023, 09:00 2
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
27.06.2023, 23:59 17
Футбол
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
27.06.2023, 21:15 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем