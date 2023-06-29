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29 июня 2023, 05:23 |
142
0

Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами

Британец – о новом наставнике команды

29 июня 2023, 05:23 |
142
0
Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Владелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм дал оценку назначению аргентинского специалиста Херардо Мартино на пост главного тренера.

«Мартино очень уважаемая фигура в нашем спорте, чей послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его достижения в игре и опыт в качестве главного тренера вдохновят нашу команду и порадуют наших болельщиков, и с нетерпением ждём того влияния, которое он окажет на поле и за его пределами», – заявил Бекхэм.

60-летний Мартино в 2013 году выиграл с испанской «Барселоной» Суперкубок Испании. А в 2018-м он с клубом «Атланта Юнайтед» побеждал в чемпионате МЛС и тогда же был признан тренером года в заокеанской лиге.

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Дэвид Бекхэм Херардо Мартино Интер Майами назначение тренера Major League Soccer (MLS)
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