Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами
Британец – о новом наставнике команды
Владелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм дал оценку назначению аргентинского специалиста Херардо Мартино на пост главного тренера.
«Мартино очень уважаемая фигура в нашем спорте, чей послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его достижения в игре и опыт в качестве главного тренера вдохновят нашу команду и порадуют наших болельщиков, и с нетерпением ждём того влияния, которое он окажет на поле и за его пределами», – заявил Бекхэм.
60-летний Мартино в 2013 году выиграл с испанской «Барселоной» Суперкубок Испании. А в 2018-м он с клубом «Атланта Юнайтед» побеждал в чемпионате МЛС и тогда же был признан тренером года в заокеанской лиге.
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