Кай ХАВЕРЦ: «Цель в Арсенале – выигрывать трофеи»

Немецкий нападающий Кай Хаверц поделился эмоциями от подписания контракта с лондонским «Арсеналом», в который он перешел после трех лет выступлений за «Челси».

«Для меня очень волнительно присоединиться к этому замечательному клубу и стать частью семьи «Арсенала». У этого клуба очень богатая история, и я надеюсь, что мы сможем многого добиться.

У состава «Арсенала» сильный менталитет, и это можно почувствовать. Это была одна из причин, почему против «Арсенала» в последнее время было так тяжело играть.

Цель состоит в том, чтобы выигрывать трофеи, и я собираюсь отдать все, чтобы сделать это для болельщиков и всех в клубе. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми игроками и персоналом, когда мы вернемся на предсезонную подготовку», – признался Хаверц.