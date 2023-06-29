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  4. Кай ХАВЕРЦ: «Цель в Арсенале – выигрывать трофеи»
Англия
29 июня 2023, 03:20 | Обновлено 29 июня 2023, 03:32
53
0

Кай ХАВЕРЦ: «Цель в Арсенале – выигрывать трофеи»

Немец – о переходе в стан лондонского «Арсенала»

29 июня 2023, 03:20 | Обновлено 29 июня 2023, 03:32
53
0
Кай ХАВЕРЦ: «Цель в Арсенале – выигрывать трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Немецкий нападающий Кай Хаверц поделился эмоциями от подписания контракта с лондонским «Арсеналом», в который он перешел после трех лет выступлений за «Челси».

«Для меня очень волнительно присоединиться к этому замечательному клубу и стать частью семьи «Арсенала». У этого клуба очень богатая история, и я надеюсь, что мы сможем многого добиться.

У состава «Арсенала» сильный менталитет, и это можно почувствовать. Это была одна из причин, почему против «Арсенала» в последнее время было так тяжело играть.

Цель состоит в том, чтобы выигрывать трофеи, и я собираюсь отдать все, чтобы сделать это для болельщиков и всех в клубе. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми игроками и персоналом, когда мы вернемся на предсезонную подготовку», – признался Хаверц.

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Арсенал Лондон Кай Хаверц Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
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