Евгений ПАСИЧ: «Надо работать и добавлять. Всегда лучше играть, чем бегать»
Защитник «Днепра-1» – про победу над ФК «Севлюш»
29-летний украинский защитник футбольного клуба «Днепр-1» Евгений Пасич прокомментировал победу команды в товарищеском матче против аматорского коллектива «Севлюш» (5:0):
– Эмоции после игры положительные. У нас был брак, но будем над этим работать.
– В первом тайме рядом с тобой играла большая группа молодых футболистов. Как тебе эти ребята?
– Они неплохо выглядят, но им нужно добавлять, быстрее двигать мяч, ведь в УПЛ все делается гораздо быстрее. В первую очередь и в мышлении, и в передвижении мяча.
– Но ведь перспектива есть?
– Конечно, есть. Всегда есть перспектива, но надо работать и добавлять на тренировках.
– Десять дней команда работает на сборах. Какие впечатления? Насколько тяжело?
– Впечатления положительные и не скажу, что очень тяжело, но все же всегда лучше играть, чем бегать.
– Как тебе жеребьевка в Лиге Чемпионов для днепрян?
– «Панатинаикос» – очень хорошая команда. Думаю, что будет тяжело.
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