Евгений ПАСИЧ: «Надо работать и добавлять. Всегда лучше играть, чем бегать»

29-летний украинский защитник футбольного клуба «Днепр-1» Евгений Пасич прокомментировал победу команды в товарищеском матче против аматорского коллектива «Севлюш» (5:0):

– Эмоции после игры положительные. У нас был брак, но будем над этим работать.

– В первом тайме рядом с тобой играла большая группа молодых футболистов. Как тебе эти ребята?

– Они неплохо выглядят, но им нужно добавлять, быстрее двигать мяч, ведь в УПЛ все делается гораздо быстрее. В первую очередь и в мышлении, и в передвижении мяча.

– Но ведь перспектива есть?

– Конечно, есть. Всегда есть перспектива, но надо работать и добавлять на тренировках.

– Десять дней команда работает на сборах. Какие впечатления? Насколько тяжело?

– Впечатления положительные и не скажу, что очень тяжело, но все же всегда лучше играть, чем бегать.

– Как тебе жеребьевка в Лиге Чемпионов для днепрян?

– «Панатинаикос» – очень хорошая команда. Думаю, что будет тяжело.