28 июня состоялась открытая тренировка киевского «Динамо» на клубной базе в Вите-Литовской.

Вместе с первой командой «бело-синих» тренировался 17-летний Вячеслав Суркис.

В сезоне 2022/23 сын Григория Суркиса на правах аренды играл за «Зарю» U-19. Также Вячеслав входит в состав сборной Украины по футболу U-17.

ВИДЕО. 17-летний сын Григория Суркиса тренируется с первой командой Динамо