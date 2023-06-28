Украина. Премьер лига28 июня 2023, 19:57 |
2688
9
ВИДЕО. 17-летний сын Григория Суркиса тренируется с первой командой Динамо
Киевляне потренировались на клубной базе в Вите-Литовской
28 июня 2023, 19:57 |
2688
9
28 июня состоялась открытая тренировка киевского «Динамо» на клубной базе в Вите-Литовской.
Вместе с первой командой «бело-синих» тренировался 17-летний Вячеслав Суркис.
В сезоне 2022/23 сын Григория Суркиса на правах аренды играл за «Зарю» U-19. Также Вячеслав входит в состав сборной Украины по футболу U-17.
ВИДЕО. 17-летний сын Григория Суркиса тренируется с первой командой Динамо
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те що тут є вплив прізвища на місце в команді сперечатись безглуздо, побачимо років за 4-5, якщо таки є хист і бажання грати, то почуємо зацікавленість європейськи клубів, якщо ні, ну що ж - кожен дідусь вправі зробити подарунок для любого внука