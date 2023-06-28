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  4. ВИДЕО. 17-летний сын Григория Суркиса тренируется с первой командой Динамо
Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 19:57 |
2688
9

ВИДЕО. 17-летний сын Григория Суркиса тренируется с первой командой Динамо

Киевляне потренировались на клубной базе в Вите-Литовской

28 июня 2023, 19:57 |
2688
9
ВИДЕО. 17-летний сын Григория Суркиса тренируется с первой командой Динамо
ФК Динамо Киев

28 июня состоялась открытая тренировка киевского «Динамо» на клубной базе в Вите-Литовской.

Вместе с первой командой «бело-синих» тренировался 17-летний Вячеслав Суркис.

В сезоне 2022/23 сын Григория Суркиса на правах аренды играл за «Зарю» U-19. Также Вячеслав входит в состав сборной Украины по футболу U-17.

ВИДЕО. 17-летний сын Григория Суркиса тренируется с первой командой Динамо

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Динамо Киев Вячеслав Суркис Григорий Суркис тренировка
Источник Динамомания
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Комментарии 9
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pol-55
Щось подібне як син Коломойського в баскетболі,не в курсі що там вийшло,але хай хлопці краще грають, чим *грабують*якісь бюджети.
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0
Болела
декілька років назад бачив його на юніорах, непогано пацан стойть, доречі. 
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0
zhyr
Вони тренуються так само, як і грають))))
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0
Выталкиватель парашутистов
 Видел несколько игр В.Суркиса. Играет очень не плохо, толк с него должен быть. Не понтист, как его батя...
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0
СК Пенальти-1
Ходят слухи может быть хорошим вратарём ,ну ещё ходят слухи ,что он крестник метверчука 
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0
nick07
поки що зарано оцінювати чи обговорювати
те що тут є вплив прізвища на місце в команді сперечатись безглуздо, побачимо років за 4-5, якщо таки є хист і бажання грати, то почуємо зацікавленість європейськи клубів, якщо ні, ну що ж - кожен дідусь вправі зробити подарунок для любого внука
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0
ZloyDeda
Якщо талановитий, то призвище не має ніякого значення. А де син Ахмєтова? Не в Україні і це точно, в Лондоні мабуть... Слабо взнати?
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0
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