Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вижу только плюсы в переходе Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 20:02 |
364
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вижу только плюсы в переходе Ярмоленко»

Тренер «Динамо» Киев – о подготовке к новому сезону

28 июня 2023, 20:02 |
364
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вижу только плюсы в переходе Ярмоленко»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Ассистент главного тренера «Динамо» Киев Александр Шовковский рассказал о подготовке команды к новому сезону:

— Александр, какие ваши ожидания от нового сезона? «Динамо» стремится взять реванш и выиграть чемпионат Украины?
— Наше главное ожидание — чтобы закончилась война нашей победой. Это главное ожидание всех украинцев. Что касается футбола, то сейчас важно заложить базу на сезон, чтобы выполнять поставленные задачи, а они — только самые высокие.

— Насколько трансфер Ярмоленко важен для команды и клуба?
— Мы можем говорить о чем угодно, но покажет только время. Но я хочу сказать, что опыт Ярмоленко, его понимание футбола, его индивидуальные и лидерские качества, безусловно, должны повлиять на игру. Его уверенность и авторитет также помогут прогрессировать и молодым футболистам. Я вижу только плюсы в его переходе.

— Когда он присоединится к команде?
— Ярмоленко, как и все остальные футболисты, которые выступали за национальные сборные, присоединится к команде уже третьего июля. Ребята, которые выступают за молодежную сборную, присоединятся к нам уже после выступления на Евро-2023 и небольшого перерыва.

— Диалло сегодня на тренировке работал отдельно. В каком он состоянии?
— Он сложно добирался в Украину, приехав лишь вчера вечером. Сегодня Диалло присоединился к команде, а позже пройдет медобследование с командой U-19. Думаю, он с ними проведет и первую тренировку.

По теме:
ВИДЕО. 17-летний сын Григория Суркиса тренируется с первой командой Динамо
Ветераны остаются? Динамо не планирует отпускать ведущих игроков
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Основная задача Ярмоленко – передать молодым свой опыт»
Александр Шовковский Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер рассматривает Трубина как замену Онана
Футбол | 28 июня 2023, 17:24 35
Интер рассматривает Трубина как замену Онана
Интер рассматривает Трубина как замену Онана

Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Италии

Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли
Футбол | 28 июня 2023, 15:15 2
Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли
Соболю на заметку. Почему фаны Страсбурга протестуют против прихода Боэли

Коллектив со 117-летней историей может превратиться в фарм-клуб «Челси»…

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 28.06.2023, 09:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Футбол | 28.06.2023, 09:39
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Футбол | 27.06.2023, 21:15
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне
Калинина разгромно проиграла Касаткиной на старте турнира в Истборне
26.06.2023, 18:45 9
Теннис
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 41
Футбол
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
26.06.2023, 17:28 66
Футбол
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
27.06.2023, 07:20
Теннис
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем