Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вижу только плюсы в переходе Ярмоленко»

Ассистент главного тренера «Динамо» Киев Александр Шовковский рассказал о подготовке команды к новому сезону:

— Александр, какие ваши ожидания от нового сезона? «Динамо» стремится взять реванш и выиграть чемпионат Украины?

— Наше главное ожидание — чтобы закончилась война нашей победой. Это главное ожидание всех украинцев. Что касается футбола, то сейчас важно заложить базу на сезон, чтобы выполнять поставленные задачи, а они — только самые высокие.

— Насколько трансфер Ярмоленко важен для команды и клуба?

— Мы можем говорить о чем угодно, но покажет только время. Но я хочу сказать, что опыт Ярмоленко, его понимание футбола, его индивидуальные и лидерские качества, безусловно, должны повлиять на игру. Его уверенность и авторитет также помогут прогрессировать и молодым футболистам. Я вижу только плюсы в его переходе.

— Когда он присоединится к команде?

— Ярмоленко, как и все остальные футболисты, которые выступали за национальные сборные, присоединится к команде уже третьего июля. Ребята, которые выступают за молодежную сборную, присоединятся к нам уже после выступления на Евро-2023 и небольшого перерыва.

— Диалло сегодня на тренировке работал отдельно. В каком он состоянии?

— Он сложно добирался в Украину, приехав лишь вчера вечером. Сегодня Диалло присоединился к команде, а позже пройдет медобследование с командой U-19. Думаю, он с ними проведет и первую тренировку.