ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Челси покинул клуб и перешел в Аль-Ахли
Эдуар Менди продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о прекращении сотрудничества с 31-летним сенегальским голкипером Эдуаром Менди.
Контракт вратаря с «синими» был рассчитан до 2025 года. Менди станет игроком саудовского «Аль-Ахли» Джидда.
Эдуар выступал за «Челси» с 2020 года. Вместе с лондонцами он выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2020/21, стал обладателем Суперкубка УЕФА 2021 и клубного чемпионата мира.
Ранее стало известно, что «Челси» покинул Калиду Кулибали, который перешел в «Аль-Хиляль».
Edou Mendy has left Chelsea and joined Al-Ahli FC. ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 28, 2023
Silverware and success. 👊 pic.twitter.com/YE7kRn8G0D— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 28, 2023
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