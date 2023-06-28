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Англия
28 июня 2023, 19:32 | Обновлено 28 июня 2023, 19:40
2831
1

ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Челси покинул клуб и перешел в Аль-Ахли

Эдуар Менди продолжит карьеру в Саудовской Аравии

28 июня 2023, 19:32 | Обновлено 28 июня 2023, 19:40
2831
1
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Челси покинул клуб и перешел в Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуар Менди

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о прекращении сотрудничества с 31-летним сенегальским голкипером Эдуаром Менди.

Контракт вратаря с «синими» был рассчитан до 2025 года. Менди станет игроком саудовского «Аль-Ахли» Джидда.

Эдуар выступал за «Челси» с 2020 года. Вместе с лондонцами он выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2020/21, стал обладателем Суперкубка УЕФА 2021 и клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что «Челси» покинул Калиду Кулибали, который перешел в «Аль-Хиляль».

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Челси Эдуар Менди трансферы трансферы АПЛ Аль-Ахли Джидда
Источник ФК Челси
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GloryUkraine
Заробітчани. Скоріше за все цей трансферний бум буде тривати декілька років, але ні одна з арабських ліг не стане конкурентом європейським.
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