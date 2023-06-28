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Англия
28 июня 2023, 19:24 |
1110
0

Манчестер Юнайтед отозвал согласованный с Де Хеа контракт

Ситуация с голкипером остается в подвешенном состоянии

28 июня 2023, 19:24 |
1110
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Манчестер Юнайтед отозвал согласованный с Де Хеа контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Ситуация вокруг контракта Давида Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» становится скандальной. Соглашение с 32-летним испанским голкипером истекает 30 июня.

Ранее стороны согласовали новый контракт с существенным понижением зарплаты. Сторонам оставалось лишь официально оформить соглашение, однако вчера «Манчестер Юнайтед» неожиданно отозвал предложенный контракт в последний момент.

А уже сегодня, как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение Де Хеа, с еще более существенным понижением зарплаты. Ответ Де Хеа пока что не известен.

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Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед продление контракта
Источник The Athletic
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