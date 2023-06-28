Манчестер Юнайтед отозвал согласованный с Де Хеа контракт

Ситуация вокруг контракта Давида Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» становится скандальной. Соглашение с 32-летним испанским голкипером истекает 30 июня.

Ранее стороны согласовали новый контракт с существенным понижением зарплаты. Сторонам оставалось лишь официально оформить соглашение, однако вчера «Манчестер Юнайтед» неожиданно отозвал предложенный контракт в последний момент.

А уже сегодня, как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение Де Хеа, с еще более существенным понижением зарплаты. Ответ Де Хеа пока что не известен.