Карпаты подписали экс-защитника Днепра

Мирон Маркевич вспомнил о защитнике, который играл за дубль «Днепра» в бытность, когда нынешний наставник «Карпат» возглавлял первую команду днепрян. Как стало известно Sport.ua, контракт с львовским клубом подписал универсальный (чаще левый) защитник Тимофей Сухарь. В прошлом сезоне он выступал за «Скорук».

Сухарю 24 года, на профессиональном уровне он поиграл за молодежные команды «Днепра» и «Зари», «Днепр-1» (во Второй лиге), «Металлург», «ВПК-Агро» и «Скорук» (в Первой лиге), а также «Петржалку» из второго словацкого дивизиона.

В 14 матчах минувшего чемпионата защитник получил 5 желтых и 1 красную карточки.

«Карпаты» финишировали на пятом месте в Первой лиге. В июне Андрея Тлумака у руля команды сменил Мирон Маркевич.