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  4. Карпаты подписали экс-защитника Днепра
Украина. Первая лига
28 июня 2023, 18:18 |
899
0

Карпаты подписали экс-защитника Днепра

В предыдущих трех сезонах футболист выступал в командах Первой лиги

28 июня 2023, 18:18 |
899
0
Карпаты подписали экс-защитника Днепра
ВПК-Агро. Тимофей Сухарь

Мирон Маркевич вспомнил о защитнике, который играл за дубль «Днепра» в бытность, когда нынешний наставник «Карпат» возглавлял первую команду днепрян. Как стало известно Sport.ua, контракт с львовским клубом подписал универсальный (чаще левый) защитник Тимофей Сухарь. В прошлом сезоне он выступал за «Скорук».

Сухарю 24 года, на профессиональном уровне он поиграл за молодежные команды «Днепра» и «Зари», «Днепр-1» (во Второй лиге), «Металлург», «ВПК-Агро» и «Скорук» (в Первой лиге), а также «Петржалку» из второго словацкого дивизиона.

В 14 матчах минувшего чемпионата защитник получил 5 желтых и 1 красную карточки.

«Карпаты» финишировали на пятом месте в Первой лиге. В июне Андрея Тлумака у руля команды сменил Мирон Маркевич.

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Карпаты Львов Скорук Томаковка Первая лига Украины инсайд Тимофей Сухарь
Источник Sport.ua
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