Виктор ЛЕОНЕНКО: «Основная задача Ярмоленко – передать молодым свой опыт»

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины, футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал возвращение Андрея Ярмоленко в родной клуб после шести лет выступлений за рубежом.

– Основная задача появления Ярмоленко в «Динамо» – передать молодым свой опыт. Вот это его задача, а не то, что он будет тащить команду. Может, пару игр сделает. Мы еще посмотрим, кто кем усилится.

– Для чего Ярмоленко возвращаться в «Динамо», которое не гарантировало себе еврокубки осенью?

– Это надо приветствовать только в том случае, если он будет помогать «Динамо», а не присутствовать. Тут уже прощать никто ничего не будет. Все сразу начнут писать: уходи, заканчивай.

Я придерживаюсь позиции, что ему нужно со сборной заканчивать. На это тоже мозги нужны. Чтобы кто-то молодой был на его месте. Сосредоточиться на клубе, как многие делают. Главное, чтобы здоровья хватило.