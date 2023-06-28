Виктор ЛЕОНЕНКО: «Основная задача Ярмоленко – передать молодым свой опыт»
Футбольный эксперт – о возвращении Андрея Ярмоленко в «Динамо»
Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины, футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал возвращение Андрея Ярмоленко в родной клуб после шести лет выступлений за рубежом.
– Основная задача появления Ярмоленко в «Динамо» – передать молодым свой опыт. Вот это его задача, а не то, что он будет тащить команду. Может, пару игр сделает. Мы еще посмотрим, кто кем усилится.
– Для чего Ярмоленко возвращаться в «Динамо», которое не гарантировало себе еврокубки осенью?
– Это надо приветствовать только в том случае, если он будет помогать «Динамо», а не присутствовать. Тут уже прощать никто ничего не будет. Все сразу начнут писать: уходи, заканчивай.
Я придерживаюсь позиции, что ему нужно со сборной заканчивать. На это тоже мозги нужны. Чтобы кто-то молодой был на его месте. Сосредоточиться на клубе, как многие делают. Главное, чтобы здоровья хватило.
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