27 июня в 18:30 проходит матч 2-го тура Европейских игр 2023 между сборными Швейцарии и Украины по пляжному футболу.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.

Украина стартовала с победы над Италией (6:5), а Швейцария обыграла Молдову (9:4).

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.

Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.

1-й тур, 27 июня

14:00. Италия – Украина – 5:6

– 5:6 17:00. Португалия – Испания – 7:5

– Испания – 7:5 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9

– 4:9 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7

2-й тур, 28 июня

14:00. Италия – Молдова

17:00. Португалия – Азербайджан

18:30. Швейцария – Украина

21:30. Польша – Испания

Швейцария – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.