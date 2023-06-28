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Пляжный футбол
28 июня 2023, 12:28 | Обновлено 28 июня 2023, 12:53
397
0

Швейцария – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 июня в 18:30 матч 2-го тура Европейских игр 2023 в пляжном футболе

28 июня 2023, 12:28 | Обновлено 28 июня 2023, 12:53
397
0
Швейцария – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

27 июня в 18:30 проходит матч 2-го тура Европейских игр 2023 между сборными Швейцарии и Украины по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.

Украина стартовала с победы над Италией (6:5), а Швейцария обыграла Молдову (9:4).

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

  • Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.
  • Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.

1-й тур, 27 июня

  • 14:00. Италия – Украина – 5:6
  • 17:00. Португалия – Испания – 7:5
  • 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9
  • 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7

2-й тур, 28 июня

  • 14:00. Италия – Молдова
  • 17:00. Португалия – Азербайджан
  • 18:30. Швейцария – Украина
  • 21:30. Польша – Испания

Швейцария – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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