Швейцария – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 июня в 18:30 матч 2-го тура Европейских игр 2023 в пляжном футболе
27 июня в 18:30 проходит матч 2-го тура Европейских игр 2023 между сборными Швейцарии и Украины по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
По регламенту соревнований – 8 мужских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–8 места.
Украина стартовала с победы над Италией (6:5), а Швейцария обыграла Молдову (9:4).
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины
- Группа А: Польша, Португалия, Испания, Азербайджан.
- Группа В: Швейцария, Италия, Молдова, Украина.
1-й тур, 27 июня
- 14:00. Италия – Украина – 5:6
- 17:00. Португалия – Испания – 7:5
- 18:30. Молдова – Швейцария – 4:9
- 21:30. Азербайджан – Польша – 2:7
2-й тур, 28 июня
- 14:00. Италия – Молдова
- 17:00. Португалия – Азербайджан
- 18:30. Швейцария – Украина
- 21:30. Польша – Испания
Швейцария – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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