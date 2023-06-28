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  4. Даяна Ястремская – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
28 июня 2023, 12:17 |
134
0

Даяна Ястремская – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Уимблдона

28 июня 2023, 12:17 |
134
0
Даяна Ястремская – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

28 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

Во втором раунде отбора украинка сразится против Эрики Андреевой (№148 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №6 после матча Юван – Зиданшек. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Селин Наеф (№165 WTA) или Эшлин Крюгер (№108 WTA).

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Источник Sport.ua
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