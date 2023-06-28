Даяна Ястремская – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Уимблдона
28 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдонского турнира.
Во втором раунде отбора украинка сразится против Эрики Андреевой (№148 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №6 после матча Юван – Зиданшек. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Селин Наеф (№165 WTA) или Эшлин Крюгер (№108 WTA).
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