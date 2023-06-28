Даяна Ястремская – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№152 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдонского турнира.

Во втором раунде отбора украинка сразится против Эрики Андреевой (№148 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №6 после матча Юван – Зиданшек. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Селин Наеф (№165 WTA) или Эшлин Крюгер (№108 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ