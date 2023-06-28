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Англия
28 июня 2023, 11:55 | Обновлено 28 июня 2023, 12:12
356
0

Матео КОВАЧИЧ: «Манчестер Сити – идеальный клуб»

Хорватский хавбек – о новом вызове

28 июня 2023, 11:55 | Обновлено 28 июня 2023, 12:12
356
0
Матео КОВАЧИЧ: «Манчестер Сити – идеальный клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

Новый полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич дал комментарий о своем переходе в состав чемпиона Англии и триумфатора Лиги чемпионов.

«Я провёл хорошие годы в прошлой команде, но теперь пришло время перевернуть новую страницу и побеждать. «Манчестер Сити» – идеальный клуб, где можно взять много трофеев. Я сделаю все возможное, чтобы выигрывать каждый год. Собирать трофеи — это самое главное», - сказал Ковачич.

В минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, а всего Ковачич провел за «Челси» 221 матч.

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Матео Ковачич Манчестер Сити
Источник Фабрицио Романо
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