ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити приобрел у Челси Матео Ковачича

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником «Челси» Матео Ковачичем. Хорват получил контракт на четыре года.

Трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов. 29-летний игрок стал целью чемпиона АПЛ после того, как стало известно о желании Илкая Гюндогана перебраться в «Барселону».

В минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, а всего Ковачич провел за «Челси» 221 матч.