Англия27 июня 2023, 20:12 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити приобрел у Челси Матео Ковачича
Хавбек перебрался в состав чемпиона Англии
27 июня 2023, 20:12 |
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«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником «Челси» Матео Ковачичем. Хорват получил контракт на четыре года.
Трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов. 29-летний игрок стал целью чемпиона АПЛ после того, как стало известно о желании Илкая Гюндогана перебраться в «Барселону».
В минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, а всего Ковачич провел за «Челси» 221 матч.
Welcome, Mateo! pic.twitter.com/qlGd4DtqwI— Manchester City (@ManCity) June 27, 2023
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