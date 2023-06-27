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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити приобрел у Челси Матео Ковачича
Англия
27 июня 2023, 20:12 |
540
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити приобрел у Челси Матео Ковачича

Хавбек перебрался в состав чемпиона Англии

27 июня 2023, 20:12 |
540
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити приобрел у Челси Матео Ковачича
ФК Манчестер Сити. Матео Ковачич

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником «Челси» Матео Ковачичем. Хорват получил контракт на четыре года.

Трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов + 5 миллионов возможных бонусов. 29-летний игрок стал целью чемпиона АПЛ после того, как стало известно о желании Илкая Гюндогана перебраться в «Барселону».

В минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста, а всего Ковачич провел за «Челси» 221 матч.

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Манчестер Сити Матео Ковачич Челси трансферы АПЛ трансферы
Источник ФК Манчестер Сити
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