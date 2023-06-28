Артем ФРАНКОВ: «Позиций на поле в Динамо хватит всем»

Известный журналист Артем Франков высказал свое мнение по поводу того, повлияет ли негативно возвращение Андрея Ярмоленко в «Динамо» на перспективы других игроков в команде.

«Конечно, нет. Во-первых, например, Бенито – не наш воспитанник, поэтому меня его судьба интересует гораздо меньше, чем других. Что касается младших футболистов, то для них найдется место на поле.

Дело в том, что у «Динамо» есть проблемы в атаке, которые могут привести к тому, что Ярмоленко используют в качестве нападающего. Позиций в поле хватит всем», – сказал Франков.