Артем ФРАНКОВ: «Позиций на поле в Динамо хватит всем»
Футбольный эксперт – о возвращении Андрея Ярмоленко в киевский клуб
Известный журналист Артем Франков высказал свое мнение по поводу того, повлияет ли негативно возвращение Андрея Ярмоленко в «Динамо» на перспективы других игроков в команде.
«Конечно, нет. Во-первых, например, Бенито – не наш воспитанник, поэтому меня его судьба интересует гораздо меньше, чем других. Что касается младших футболистов, то для них найдется место на поле.
Дело в том, что у «Динамо» есть проблемы в атаке, которые могут привести к тому, что Ярмоленко используют в качестве нападающего. Позиций в поле хватит всем», – сказал Франков.
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