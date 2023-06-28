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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 11:11 | Обновлено 28 июня 2023, 11:29
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1

Артем ФРАНКОВ: «Позиций на поле в Динамо хватит всем»

Футбольный эксперт – о возвращении Андрея Ярмоленко в киевский клуб

28 июня 2023, 11:11 | Обновлено 28 июня 2023, 11:29
200
1
Артем ФРАНКОВ: «Позиций на поле в Динамо хватит всем»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Известный журналист Артем Франков высказал свое мнение по поводу того, повлияет ли негативно возвращение Андрея Ярмоленко в «Динамо» на перспективы других игроков в команде.

«Конечно, нет. Во-первых, например, Бенито – не наш воспитанник, поэтому меня его судьба интересует гораздо меньше, чем других. Что касается младших футболистов, то для них найдется место на поле.

Дело в том, что у «Динамо» есть проблемы в атаке, которые могут привести к тому, что Ярмоленко используют в качестве нападающего. Позиций в поле хватит всем», – сказал Франков.

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Артем Франков Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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BallsToTheWall
Давно не виделись.   Это наверно неделя Франкова начинается.   Его не
интересует, Бенито не наш.    Но кто то же  его покупал не для сидения на
лавке.     А вот свои могут и покурить.
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