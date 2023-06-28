Барселоне нужен Брозович. И нужны деньги

Руководство «Барселоны» намерено в ближайшее время выручить на продаже игроков команды 17 млн евро.

Именно такая сумма необходима «блаугране», чтобы рассчитаться с миланским «Интером» за полузащитника Марцело Брозовича. В переходе хорвата лично заинтересован наставник каталонцев Хави.

Сейчас у «Барселоны» нет финансовых возможностей для осуществления любого трансфера. Кроме этого, у клуба нет дополнительных средств в зарплатном фонде. А Брозович, между тем, считается самой дешевой заменой Серхио Бускетсу, который недавно покинул команду.

Ранее сообщалось, что 30-летнего Брозовича намерен подписать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.