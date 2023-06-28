Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселоне нужен Брозович. И нужны деньги
Испания
28 июня 2023, 11:01 | Обновлено 28 июня 2023, 11:09
246
0

Барселоне нужен Брозович. И нужны деньги

Каталонцы хотят завершить подписание хорватского полузащитника

28 июня 2023, 11:01 | Обновлено 28 июня 2023, 11:09
246
0
Барселоне нужен Брозович. И нужны деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Руководство «Барселоны» намерено в ближайшее время выручить на продаже игроков команды 17 млн евро.

Именно такая сумма необходима «блаугране», чтобы рассчитаться с миланским «Интером» за полузащитника Марцело Брозовича. В переходе хорвата лично заинтересован наставник каталонцев Хави.

Сейчас у «Барселоны» нет финансовых возможностей для осуществления любого трансфера. Кроме этого, у клуба нет дополнительных средств в зарплатном фонде. А Брозович, между тем, считается самой дешевой заменой Серхио Бускетсу, который недавно покинул команду.

Ранее сообщалось, что 30-летнего Брозовича намерен подписать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

По теме:
Атлетико купит защитника Сельты за 5 млн евро
Окончательное решение. Лунин останется в Реале до конца контракта
Экс-форварда Шахтера предложили подписать Васко да Гама
Марцело Брозович Барселона Ла Лига трансферы Ла Лиги
Источник Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Футбол | 27 июня 2023, 22:15 16
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев

Арбитр матча Евро-2023 U-21 явно смотрел совсем в другую сторону

Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Футбол | 27 июня 2023, 23:37 91
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией

Команда Ротаня дважды вела в счете, но могла и много пропустить после привозов защитников

Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Футбол | 28.06.2023, 00:35
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Молодежка упустила победу, Ярмоленко вернулся в Динамо, а Беседин – ушел
Футбол | 28.06.2023, 08:23
Молодежка упустила победу, Ярмоленко вернулся в Динамо, а Беседин – ушел
Молодежка упустила победу, Ярмоленко вернулся в Динамо, а Беседин – ушел
Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Футбол | 28.06.2023, 10:36
Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
27.06.2023, 21:15 18
Футбол
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 40
Футбол
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
27.06.2023, 06:00
Другие виды
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
Источник: Полесье оформило подписание еще трех новичков
26.06.2023, 13:28 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 128
Футбол
Барселона получила нового главного тренера
Барселона получила нового главного тренера
26.06.2023, 18:24
Баскетбол
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем