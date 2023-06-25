Брозович перейдет в Аль-Наср за 23 млн евро

30-летний полузащитник Марцело Брозович переходит из миланского «Интера» в «Аль-Наср». В ближайшее время стороны официально закроют сделку.

Сумма трансфера составит порядка 23 миллионов евро. Трудовое соглашение Брозовича с саудовским клубом будет рассчитано на три года. Заработная плата хорватского хавбека составит 20 миллионов евро в год.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. Его контракт с миланцами рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 Брозович провел за «Интер» во всех турнирах 40 матчей, забил три гола, сделал 6 ассистов.