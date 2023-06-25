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  4. Брозович перейдет в Аль-Наср за 23 млн евро
Италия
25 июня 2023, 15:33 | Обновлено 25 июня 2023, 15:57
369
0

Брозович перейдет в Аль-Наср за 23 млн евро

В ближайшее время стороны официально закроют сделку

25 июня 2023, 15:33 | Обновлено 25 июня 2023, 15:57
369
0
Брозович перейдет в Аль-Наср за 23 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

30-летний полузащитник Марцело Брозович переходит из миланского «Интера» в «Аль-Наср». В ближайшее время стороны официально закроют сделку.

Сумма трансфера составит порядка 23 миллионов евро. Трудовое соглашение Брозовича с саудовским клубом будет рассчитано на три года. Заработная плата хорватского хавбека составит 20 миллионов евро в год.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. Его контракт с миланцами рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 Брозович провел за «Интер» во всех турнирах 40 матчей, забил три гола, сделал 6 ассистов.

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трансферы Интер Милан Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Джанлука Ди Марцио
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