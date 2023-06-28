Италия – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 июня в 15:30 матч 2-го тура Европейских игр 2023 в Польше
28 июня в 15:30 проходит матч 2-го тура Европейских игр 2023 между женскими сборными Италии и Украины по пляжному футболу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
По регламенту соревнований – 6 женских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–6 места.
Сборная Украины стартовала на турнире с поражения от Испании (4:6). Для Италии это первая игра на соревнованиях.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины
- Группа А: Польша, Португалия, Чехия
- Группа В: Испания, Италия, Украина
Матчи сборной Украины
- 1-й тур, 27 июня. 15:30. Испания – Украина – 6:4
- 2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина
Украина: Вратари: Анастасия Терех, Виктория Кислова. Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтярь, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Анна Шульга, Ирина Василюк, Таисия Бабенко.
Италия – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником сине-желтой команды станет победитель группы D
Специалист – об упущенной победе команды Руслана Ротаня над «Красной Фурией»