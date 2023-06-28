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Пляжный футбол
28 июня 2023, 11:23 | Обновлено 28 июня 2023, 11:45
31
1

Италия – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 28 июня в 15:30 матч 2-го тура Европейских игр 2023 в Польше

28 июня 2023, 11:23 | Обновлено 28 июня 2023, 11:45
31
1
Италия – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

28 июня в 15:30 проходит матч 2-го тура Европейских игр 2023 между женскими сборными Италии и Украины по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 6 женских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–6 места.

Сборная Украины стартовала на турнире с поражения от Испании (4:6). Для Италии это первая игра на соревнованиях.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

  • Группа А: Польша, Португалия, Чехия
  • Группа В: Испания, Италия, Украина

Матчи сборной Украины

  • 1-й тур, 27 июня. 15:30. Испания – Украина – 6:4
  • 2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина

Украина: Вратари: Анастасия Терех, Виктория Кислова. Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтярь, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Анна Шульга, Ирина Василюк, Таисия Бабенко.

Италия – Украина (женщины). Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Summertime
Против Испании в общем нормально смотрелись.  И даже одна малая после  гола колесо закрутила на песке.)    Правда тут же пропустили. И таких тут же было несколько. Потому и проиграли.  Может с итальянками повезёт больше.
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