Франция28 июня 2023, 10:34 | Обновлено 28 июня 2023, 10:45
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Большие деньги. Аль-Хиляль предложил контракт основному хавбеку ПСЖ
В Саудовскую Аравию зовут Марко Верратти
28 июня 2023, 10:34 | Обновлено 28 июня 2023, 10:45
642
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Клуб «Аль-Хиляль» обратился с предложением к полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти о подписании многомиллионного контракта.
В Эр-Рияде хотят видеть 30-летнего итальянца у себя до 2026 года. Зарплата Верратти будет составлять 25 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что Марко Верратти хочет покинуть «ПСЖ» из-за сложных отношений с фанатами клуба. Якобы он намерен вернуться на родину, где его готова подписать римская «Рома».
В предыдущем сезоне Веррати провел за «ПСЖ» во всех турнирах 38 матчей, сделал один ассист.
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