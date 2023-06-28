Большие деньги. Аль-Хиляль предложил контракт основному хавбеку ПСЖ

Клуб «Аль-Хиляль» обратился с предложением к полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти о подписании многомиллионного контракта.

В Эр-Рияде хотят видеть 30-летнего итальянца у себя до 2026 года. Зарплата Верратти будет составлять 25 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Марко Верратти хочет покинуть «ПСЖ» из-за сложных отношений с фанатами клуба. Якобы он намерен вернуться на родину, где его готова подписать римская «Рома».

В предыдущем сезоне Веррати провел за «ПСЖ» во всех турнирах 38 матчей, сделал один ассист.