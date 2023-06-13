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Италия
13 июня 2023, 23:30 | Обновлено 14 июня 2023, 00:26
217
0

Рома хочет арендовать Верратти

Итальянский хавбек может покинуть «ПСЖ»

13 июня 2023, 23:30 | Обновлено 14 июня 2023, 00:26
217
0
Рома хочет арендовать Верратти
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратти

«Рома» ведет переговоры с «ПСЖ» по поводу перехода полузащитника Марко Верратти. Речь идет об аренде на сезон 2023/2024 с правом выкупа. По такой же формуле год назад «Рома» арендовала у «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдума, однако опцией выкупа не воспользовалась.

Верратти недавно продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года, однако может покинуть клуб из-за напряженных отношений с фанатами клуба.

Главным препятствием на пути к переходу Верратти в «Рому» является желание чемпионов Франции подписать Бернарду Силву из «Манчестер Сити». «ПСЖ» хочет включить в сделку Верратти либо Джанлуиджи Доннарумму.

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Рома Рим ПСЖ Марко Верратти аренда игрока
Источник Football-Italia
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