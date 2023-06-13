Рома хочет арендовать Верратти
Итальянский хавбек может покинуть «ПСЖ»
«Рома» ведет переговоры с «ПСЖ» по поводу перехода полузащитника Марко Верратти. Речь идет об аренде на сезон 2023/2024 с правом выкупа. По такой же формуле год назад «Рома» арендовала у «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдума, однако опцией выкупа не воспользовалась.
Верратти недавно продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года, однако может покинуть клуб из-за напряженных отношений с фанатами клуба.
Главным препятствием на пути к переходу Верратти в «Рому» является желание чемпионов Франции подписать Бернарду Силву из «Манчестер Сити». «ПСЖ» хочет включить в сделку Верратти либо Джанлуиджи Доннарумму.
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