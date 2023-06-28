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  4. Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Молодежные турниры
28 июня 2023, 10:36 | Обновлено 28 июня 2023, 11:41
1888
5

Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»

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28 июня 2023, 10:36 | Обновлено 28 июня 2023, 11:41
1888
5
Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Фото Оксаны Васильевой

Бывший нападающий сборной Украины, автор первого гола в ее составе Иван Гецко поделился своими впечатлениями о поединке нашей «молодежки» с Испанией, в котором была зафиксирована ничья, 2:2.

– Игра оставила двоякое впечатление. Не все так хорошо, как хотелось бы. Особенно первый тайм, который был провальным: еще до его середины наша молодежная сборная должна была «гореть» 0:3. Футболисты такого уровня не имеют права допускать таких грубых ошибок, которые произошли за это время! Ведь они игроки Премьер-лиги – и тут вдруг такое… Следует сказать, что и испанцы выглядели не слишком убедительно. Хотя они играют в топ-клубах, забивают в них по 8-10 мячей и отдают по 5-6 голевых передач в каждом чемпионате, однако игры как таковой нет. Испанцы продемонстрировали не совсем уверенный футбол. Видно, что молодежь сыровата – как у них, так и у нас. То одна команда держит мяч и больше никому ничего не нужно, то другая команда его держит – и тоже никому ничего не нужно. Это же наблюдалось и после забитых мячей. Был сугубо детский футбол, как мне кажется. Обе команды досрочно вышли в ¼ финала, поэтому в этом матче решалось: кто именно – Украина или Испания выйдет из группы с первого места и будет играть с соперником послабее.

– Выход в разгар второго тайма ряда «свежих» игроков, которые обеспечивали результат в предыдущих двух матчах – Кащука, Бражко, Судакова и Сикана изменил ход событий на поле?
– Скорее всего, это было тактическим ходом, чтобы у этих футболистов была игровая практика и чтобы они могли почувствовать напряженность и накал эмоций в игре подобного характера. Расчет тренерского штаба связан с тем, что эти ребята хоть и не провели весь матч, но все же приняли в нем участие, почувствовав его градус. Это все очень важно. За это время и пенальти был сделан сознательно, и обострения у ворот испанцев были более или менее нормальными. Все это дало уверенность ребятам, вышедшим на замену в решающей фазе матча. Жаль только, что после реализации одиннадцатиметрового нашей «молодежке» не удалось удержать победный счет. Обидно, что моменты для испанцев создавали… мы. Впрочем, как и наоборот.

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Источник UA-Football
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K 12
Сказал иксперт который толком ничего не выйграл.
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+1
Кепа Ларисабродяга
все правильно он говорит... в защите допускались реально детские ошибки, причем не одна, а целая куча
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0
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Выталкиватель парашутистов
Как много развелось у нас всякого рода "спецов" от футбола... Тысяча человек смотрит одну и ту же игру, и будет тысяча мнений по каждому эпизоду... Сравнивать вчерашнюю игру с игрой детских команд- это верх некомпетентности... А видел ли Гецко вообще игры детских команд, от  чем вопрос... Исходя из его рассуждений - нет. Он даже не осознает, какую ахинею он городит.
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0
bossi
ну  да...  надо  было    восемь    переломов   десять   скорых  помощей.  ..   а   матч   СССР  - КАНАДА   в  1986   году это   не  матч   детских   команд..
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0
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