ФЕДОРЧУК: «Характер Ярмоленко нравится больше, чем тот, что был у Шевченко»
Специалист неоднозначно сравнил двух легенд «Динамо»
Известный украинский специалист Олег Федорчук прокомментировал возвращение Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо» и сравнил его с Андреем Шевченко.
«Шевченко вернулся в «Динамо» более нервным. Следует смотреть правде в глаза и понимать, что с каждым годом ты не молодеешь.
Честно говоря, мне характер Ярмоленко нравится больше, чем тот, что был у Шевченко, когда звезда вернулась в «Динамо». Поэтому думаю, что у Ярмоленко все получится.
Думаю, Ярмоленко взвесил все за и против. Он замечательный человек за пределами поля. Помогает своему родному городу, устраивает турниры в Чернигове, вкладывает деньги в спортивную школу», – сказал Федорчук.
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