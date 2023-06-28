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  4. ФЕДОРЧУК: «Характер Ярмоленко нравится больше, чем тот, что был у Шевченко»
Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 09:59 | Обновлено 28 июня 2023, 10:39
476
2

ФЕДОРЧУК: «Характер Ярмоленко нравится больше, чем тот, что был у Шевченко»

Специалист неоднозначно сравнил двух легенд «Динамо»

28 июня 2023, 09:59 | Обновлено 28 июня 2023, 10:39
476
2
ФЕДОРЧУК: «Характер Ярмоленко нравится больше, чем тот, что был у Шевченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Известный украинский специалист Олег Федорчук прокомментировал возвращение Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо» и сравнил его с Андреем Шевченко.

«Шевченко вернулся в «Динамо» более нервным. Следует смотреть правде в глаза и понимать, что с каждым годом ты не молодеешь.

Честно говоря, мне характер Ярмоленко нравится больше, чем тот, что был у Шевченко, когда звезда вернулась в «Динамо». Поэтому думаю, что у Ярмоленко все получится.

Думаю, Ярмоленко взвесил все за и против. Он замечательный человек за пределами поля. Помогает своему родному городу, устраивает турниры в Чернигове, вкладывает деньги в спортивную школу», – сказал Федорчук.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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Kain_X_Rain
То як пісю з пальцем порівнювати )))
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-1
Кепа Ларисабродяга
уровни несопоставимы)) Шевченко это звезда мирового масштаба, а Ярмоленко максимум хороший игрок на уровне Украины, нигде больше толком не заигравший
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-2
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