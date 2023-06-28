Хавбек Кривбасса может стать игроком ЛНЗ
Поворот в карьер вероятен у Максима Задераки
Черкасский клуб «ЛНЗ» ведет работу над переходом полузащитника «Кривбасса» Максима Задераки.
Как известно, в первых числах июня 28-летний Задерака подписал новый контракт с криворожским клубом.
На счету Максима Задераки в сезоне-2022/2023 25 матчей за «Кривбасс», в которых он забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
«Кривбасс», напомним, завершил предыдущий сезон в УПЛ на 7-м месте. «ЛНЗ» играл в Первой лиге и повысился в классе после победы в плей-офф над «Ингульцом» (1:1, 2:1).
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