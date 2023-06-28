Хавбек Кривбасса может стать игроком ЛНЗ

Черкасский клуб «ЛНЗ» ведет работу над переходом полузащитника «Кривбасса» Максима Задераки.

Как известно, в первых числах июня 28-летний Задерака подписал новый контракт с криворожским клубом.

На счету Максима Задераки в сезоне-2022/2023 25 матчей за «Кривбасс», в которых он забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

«Кривбасс», напомним, завершил предыдущий сезон в УПЛ на 7-м месте. «ЛНЗ» играл в Первой лиге и повысился в классе после победы в плей-офф над «Ингульцом» (1:1, 2:1).