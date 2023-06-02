ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с двумя полузащитниками

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о новых контрактах полузащитников Вячеслава Рябова и Максима Задераки. Новые соглашения действуют до лета 2024 года.

Задерака в нынешнем сезоне провел 25 матчей и забил 2 гола, а у Рябова 9 матчей.

При этом Рябов остается единственным игроком команды, прошедшим путь из Второй лиги, а Задерака присоединился к клубу минувшим летом.