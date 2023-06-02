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Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 13:46 |
473
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с двумя полузащитниками

Задерака и Рябов подписали новые соглашения

02 июня 2023, 13:46 |
473
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с двумя полузащитниками
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о новых контрактах полузащитников Вячеслава Рябова и Максима Задераки. Новые соглашения действуют до лета 2024 года.

Задерака в нынешнем сезоне провел 25 матчей и забил 2 гола, а у Рябова 9 матчей.

При этом Рябов остается единственным игроком команды, прошедшим путь из Второй лиги, а Задерака присоединился к клубу минувшим летом.

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Кривбасс Кривой Рог Максим Задерака Вячеслав Рябов
Источник ФК Кривбасс
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