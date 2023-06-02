Украина. Премьер лига02 июня 2023, 13:46 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с двумя полузащитниками
Задерака и Рябов подписали новые соглашения
02 июня 2023, 13:46 |
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Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о новых контрактах полузащитников Вячеслава Рябова и Максима Задераки. Новые соглашения действуют до лета 2024 года.
Задерака в нынешнем сезоне провел 25 матчей и забил 2 гола, а у Рябова 9 матчей.
При этом Рябов остается единственным игроком команды, прошедшим путь из Второй лиги, а Задерака присоединился к клубу минувшим летом.
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