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  4. Новичок АПЛ Лутон объявил о первом трансфере. Подписан нигерийский ирландец
Англия
28 июня 2023, 07:53 | Обновлено 28 июня 2023, 07:58
290
1

Новичок АПЛ Лутон объявил о первом трансфере. Подписан нигерийский ирландец

«Шляпники» пополнили состав Чидози Огбене

28 июня 2023, 07:53 | Обновлено 28 июня 2023, 07:58
290
1
Новичок АПЛ Лутон объявил о первом трансфере. Подписан нигерийский ирландец
ФК Лутон Таун. Чидози Огбене

Клуб «Лутон Таун», который в сезоне-2022/2023 сыграет в элитном дивизионе чемпионата Англии после 32-х лет отсутствия в нем, объявил о первом трансфере нынешнего лета. Новым игроком команды стал форвард сборной Ирландии Чидози Огбене.

«Лутон» подписал 26-летнего уроженца Нигерии в статусе свободного агента. Последним клубом Огбене был «Ротерхэм Юнайтед». Ранее Чидози также играл за английские «Брентфорд» и «Эксетер», ирландские «Лимерик» и «Корк Сити».

Летом 2021 года новичок «Лутона» дебютировал за сборную Ирландии. На сегодня на его счету 15 игр и 3 гола в форме «зеленой армии».

Напомним, «Лутон Таун» повысился в классе из Чемпионшипа через плей-офф.

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трансферы АПЛ Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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Maxym Mochuk
Головний аутсайдер ліги , скоріше всього)))
З такими підсиленнями
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