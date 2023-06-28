Новичок АПЛ Лутон объявил о первом трансфере. Подписан нигерийский ирландец

Клуб «Лутон Таун», который в сезоне-2022/2023 сыграет в элитном дивизионе чемпионата Англии после 32-х лет отсутствия в нем, объявил о первом трансфере нынешнего лета. Новым игроком команды стал форвард сборной Ирландии Чидози Огбене.

«Лутон» подписал 26-летнего уроженца Нигерии в статусе свободного агента. Последним клубом Огбене был «Ротерхэм Юнайтед». Ранее Чидози также играл за английские «Брентфорд» и «Эксетер», ирландские «Лимерик» и «Корк Сити».

Летом 2021 года новичок «Лутона» дебютировал за сборную Ирландии. На сегодня на его счету 15 игр и 3 гола в форме «зеленой армии».

Напомним, «Лутон Таун» повысился в классе из Чемпионшипа через плей-офф.