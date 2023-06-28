Абель РУИС: «У Украины очень хорошая команда. Они много атаковали»

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2). Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

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Испанский форвард Абель Руис рассказал:

«Это был очень сложный матч. У Украины очень хорошая команда, что они показали в первых двух играх и сегодня. Они играли очень хорошо, много атаковали. А у нас, когда у нас нет мяча, возникают проблемы.

Важно было остаться здесь, в Бухаресте, чтобы не менять город. Между играми несколько дней, поэтому переезд усложняет задачу. Возможность остаться здесь очень важна. Мы играли не только против соперника, но и за то, чтобы оставаться здесь, на той же базе.

Роль запасного? Мы должны использовать минуты, которые дает нам тренер, в дебюта игры или после 70, 80 или 85 минут, как бы это ни было. Вот такое единство у нас в команде: кто приходит, тот выкладывается на 200%. Это то, что мы пытаемся делать на благо команды. В это имеет значение».