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28 июня 2023, 01:10 | Обновлено 28 июня 2023, 02:30
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0

Назван лучший игрок матча Украины против Испании на молодежном Евро

Приз лучшему футболисту поединка получил Александр Назаренко

28 июня 2023, 01:10 | Обновлено 28 июня 2023, 02:30
25
0
Назван лучший игрок матча Украины против Испании на молодежном Евро
УЕФА. Александр Назаренко

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

Лучшим игроком матча признан автор первой голевой передачи в игре Александр Назаренко. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Он организовал первый гол своей команды, довершив атаку великолепным навесом. Его мастерство и хитроумие регулярно ставили защитников соперника в тупик, а в обороне он отрабатывал целеустремленно и с безусловной дисциплинированностью».

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Источник Sport.ua
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