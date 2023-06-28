Назван лучший игрок матча Украины против Испании на молодежном Евро

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2).

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Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

Лучшим игроком матча признан автор первой голевой передачи в игре Александр Назаренко. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Он организовал первый гол своей команды, довершив атаку великолепным навесом. Его мастерство и хитроумие регулярно ставили защитников соперника в тупик, а в обороне он отрабатывал целеустремленно и с безусловной дисциплинированностью».