НАЗАРЕНКО: «Конечно, я не ожидал, что стану лучшим игроком матча»

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко был признан лучшим игроком матча Евро-2023 U-21 с Испанией (2:2) по версии УЕФА.

После игры он выступил на пресс-конференции вместе с главным тренером Русланом Ротанем:

«Конечно, я не ожидал, что стану лучшим игроком матча. Хочу поблагодарить всю команду и тренерский штаб, который дал мне возможность сегодня сыграть. Для меня очень приятно сейчас здесь сидеть с этой статуэткой.

Я очень счастлив находиться здесь с коллективом, который мы собрали за долгие годы. Мы сами кайфуем от той игры, которую сейчас показываем. Для меня это просто приятный бонус, я очень радуюсь за всю команду».