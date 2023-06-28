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Молодежные турниры
28 июня 2023, 01:50 | Обновлено 28 июня 2023, 02:30
57
0

НАЗАРЕНКО: «Конечно, я не ожидал, что стану лучшим игроком матча»

Украина разошлась миром с Испанией в третьем туре Евро-2023 U-21

28 июня 2023, 01:50 | Обновлено 28 июня 2023, 02:30
57
0
НАЗАРЕНКО: «Конечно, я не ожидал, что стану лучшим игроком матча»
УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко был признан лучшим игроком матча Евро-2023 U-21 с Испанией (2:2) по версии УЕФА.

После игры он выступил на пресс-конференции вместе с главным тренером Русланом Ротанем:

«Конечно, я не ожидал, что стану лучшим игроком матча. Хочу поблагодарить всю команду и тренерский штаб, который дал мне возможность сегодня сыграть. Для меня очень приятно сейчас здесь сидеть с этой статуэткой.

Я очень счастлив находиться здесь с коллективом, который мы собрали за долгие годы. Мы сами кайфуем от той игры, которую сейчас показываем. Для меня это просто приятный бонус, я очень радуюсь за всю команду».

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Источник Sport.ua
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