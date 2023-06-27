Хорватия и Румыния расписали ничью в последнем матче на Евро-2023 U-21

Во вторник, 27 июня, состоялся матч последнего 3-го тура в группе В на Евро-2023 U-21 между сборными Хорватии и Румынии. Игра завершилась со счетом 0:0.

По итогам группового раунда хорваты с 1 очком заняли третье место, а Румыния с таким же количеством пунктов – 4-е. Хорватия расположилась выше Румынии из-за разницы забитых и пропущенных (0:3 – 0:4).

Первое место в группе В заняла сборная Испании (7). На 2-й позиции – Украина (7). У испанцев лучше разница голов на 1 мяч (6:2 – 5:2)

Евро-2023 U-21

Группа В. 3-й тур, 27 июня

Хорватия U-21 – Румыния U-21 – 0:0