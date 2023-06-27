Хорватия и Румыния расписали ничью в последнем матче на Евро-2023 U-21
Игра завершилась со счетом 0:0
Во вторник, 27 июня, состоялся матч последнего 3-го тура в группе В на Евро-2023 U-21 между сборными Хорватии и Румынии. Игра завершилась со счетом 0:0.
По итогам группового раунда хорваты с 1 очком заняли третье место, а Румыния с таким же количеством пунктов – 4-е. Хорватия расположилась выше Румынии из-за разницы забитых и пропущенных (0:3 – 0:4).
Первое место в группе В заняла сборная Испании (7). На 2-й позиции – Украина (7). У испанцев лучше разница голов на 1 мяч (6:2 – 5:2)
Евро-2023 U-21
Группа В. 3-й тур, 27 июня
Хорватия U-21 – Румыния U-21 – 0:0
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