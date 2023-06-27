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  4. Сергей РЕБРОВ – о возвращении Ярмоленко в Динамо: «Удачи, Андрей!»
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 20:59 | Обновлено 27 июня 2023, 21:43
1168
1

Сергей РЕБРОВ – о возвращении Ярмоленко в Динамо: «Удачи, Андрей!»

Украинский специалист коротко прокомментировал камбэк вингера в киевский клуб

27 июня 2023, 20:59 | Обновлено 27 июня 2023, 21:43
1168
1
Сергей РЕБРОВ – о возвращении Ярмоленко в Динамо: «Удачи, Андрей!»
Twitter. Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров в своем Instagram коротко прокомментировал возвращение 33-летнего вингера Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо»:

«С возвращением, Андрей! Удачи тебе!», – написал Ребров.

В сезоне 2022/23 Ярмоленко выступал под руководством Реброва в «Аль-Айне» из ОАЭ. Также Сергей и Андрей работали вместе в «Динамо» с 2014 по 2017 год, когда Ребров был главным тренером «бело-синих».

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Динамо Киев Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Instagram
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