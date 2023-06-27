Сергей РЕБРОВ – о возвращении Ярмоленко в Динамо: «Удачи, Андрей!»

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров в своем Instagram коротко прокомментировал возвращение 33-летнего вингера Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо»:

«С возвращением, Андрей! Удачи тебе!», – написал Ребров.

В сезоне 2022/23 Ярмоленко выступал под руководством Реброва в «Аль-Айне» из ОАЭ. Также Сергей и Андрей работали вместе в «Динамо» с 2014 по 2017 год, когда Ребров был главным тренером «бело-синих».