Украина. Премьер лига27 июня 2023, 20:59 | Обновлено 27 июня 2023, 21:43
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Сергей РЕБРОВ – о возвращении Ярмоленко в Динамо: «Удачи, Андрей!»
Украинский специалист коротко прокомментировал камбэк вингера в киевский клуб
27 июня 2023, 20:59 | Обновлено 27 июня 2023, 21:43
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Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров в своем Instagram коротко прокомментировал возвращение 33-летнего вингера Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо»:
«С возвращением, Андрей! Удачи тебе!», – написал Ребров.
В сезоне 2022/23 Ярмоленко выступал под руководством Реброва в «Аль-Айне» из ОАЭ. Также Сергей и Андрей работали вместе в «Динамо» с 2014 по 2017 год, когда Ребров был главным тренером «бело-синих».
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