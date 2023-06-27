Юрий ВИРТ: «Я всегда в боевой готовности»

Сегодня, 27 июня, футболисты «Вереса» вернулись из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Но не под руководством Юрия Вирта, возглавлявшего ровенскую команду последние четыре года.

– В определенный момент начинаешь осознавать, что нужна перезагрузка, – сказал Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua.



Я доволен, как сложилась моя тренерская карьера в «Вересе», но следует признать, что не обходилось без значительных, прежде всего, психологических затрат. Поэтому сейчас просто наслаждаюсь в родном Львове отдыхом.

– И сколько он может длиться?



– Pатрудняюсь ответить. Возможно месяц, два, однако не исключено, что и больше времени. Хотя необходимо уточнить, что в моей тренерской карьере длительных пауз не было.

– Вы пользуетесь услугами агентов?



– Нет, и когда был футболистом, и на тренерской ниве. Если ты кому-то нужен, то какая выгода от посредников? Вот почему я всегда сам себ агент, и когда трудоустраивался в «Шахтере», и когда вел переговоры с тем же «Вересом». Уверен, что кому надо, тот без проблем найдет номер телефона.

– Итак, отдых отдыхом, но когда Вам позвонят и предложат вернуться к тренерской деятельности, сразу отзоветесь?

– Отвечу так: я всегда в боевой готовности.

14 июня 2023 года Вирт официально покинул «Верес». Украинский специалист работал с командой последние четыре года. Под руководством коуча команда вышла в УПЛ, но в сезоне 2022/23 сумела спастись только в переходных матчах.