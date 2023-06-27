Не Саудовская Аравия. Неймар намерен продолжать карьеру в Европе
Считает, что пока рано уходить
По информации французских СМИ, форвард ПСЖ Неймар не заинтересовался крайне выгодными предложениями от нескольких клубов Саудовской Аравии.
Сообщается, что игрок намерен продолжать карьеру в Европе. При этом не исключено, что Неймар останется в ПСЖ, где может получить больше влияния, если после ухода Лионеля Месси команду покинет и Килиан Мбаппе.
Кроме того, бразилец рад, что новым тренером станет Луис Энрике, с которым у него в «Барселоне» были хорошие отношения.
Сам клуб был готов продать Неймара, но возможный уход Мбаппе пока останавливает ПСЖ от трансфера.
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