Не Саудовская Аравия. Неймар намерен продолжать карьеру в Европе

По информации французских СМИ, форвард ПСЖ Неймар не заинтересовался крайне выгодными предложениями от нескольких клубов Саудовской Аравии.

Сообщается, что игрок намерен продолжать карьеру в Европе. При этом не исключено, что Неймар останется в ПСЖ, где может получить больше влияния, если после ухода Лионеля Месси команду покинет и Килиан Мбаппе.

Кроме того, бразилец рад, что новым тренером станет Луис Энрике, с которым у него в «Барселоне» были хорошие отношения.

Сам клуб был готов продать Неймара, но возможный уход Мбаппе пока останавливает ПСЖ от трансфера.