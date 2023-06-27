Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Саудовская Аравия. Неймар намерен продолжать карьеру в Европе
Франция
27 июня 2023, 19:45 | Обновлено 27 июня 2023, 20:13
369
0

Не Саудовская Аравия. Неймар намерен продолжать карьеру в Европе

Считает, что пока рано уходить

27 июня 2023, 19:45 | Обновлено 27 июня 2023, 20:13
369
0
Не Саудовская Аравия. Неймар намерен продолжать карьеру в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

По информации французских СМИ, форвард ПСЖ Неймар не заинтересовался крайне выгодными предложениями от нескольких клубов Саудовской Аравии.

Сообщается, что игрок намерен продолжать карьеру в Европе. При этом не исключено, что Неймар останется в ПСЖ, где может получить больше влияния, если после ухода Лионеля Месси команду покинет и Килиан Мбаппе.

Кроме того, бразилец рад, что новым тренером станет Луис Энрике, с которым у него в «Барселоне» были хорошие отношения.

Сам клуб был готов продать Неймара, но возможный уход Мбаппе пока останавливает ПСЖ от трансфера.

По теме:
Последний шанс Неймара. Как Луис Энрике может спасти карьеру форварда в ПСЖ
ПСЖ объявит нового тренера 28 июня
Реал готов выложить за Мбаппе 220 млн евро, ПСЖ хочет 300 млн
Неймар ПСЖ чемпионат Франции по футболу
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Караваев продлит контракт с Динамо
Футбол | 27 июня 2023, 18:42 5
Источник: Караваев продлит контракт с Динамо
Источник: Караваев продлит контракт с Динамо

Защитник останется в клубе еще на два года

Окончательное решение. Лунин останется в Реале до конца контракта
Футбол | 27 июня 2023, 16:20 11
Окончательное решение. Лунин останется в Реале до конца контракта
Окончательное решение. Лунин останется в Реале до конца контракта

Украинский голкипер проведет еще год в Мадриде

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
Футбол | 27.06.2023, 14:32
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 27.06.2023, 14:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Футбол | 26.06.2023, 21:50
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он обыграл Алькараса. Крутых узнал первого соперника в отборе к Уимблдону
Он обыграл Алькараса. Крутых узнал первого соперника в отборе к Уимблдону
25.06.2023, 18:20
Теннис
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
26.06.2023, 17:13 27
Футбол
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
26.06.2023, 06:20
Теннис
Барселона получила нового главного тренера
Барселона получила нового главного тренера
26.06.2023, 18:24
Баскетбол
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
26.06.2023, 12:00 4
Футбол
Почему Месси выбрал Интер Майами
Почему Месси выбрал Интер Майами
26.06.2023, 11:53 12
Футбол
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
26.06.2023, 19:37 2
Мир азарта
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент врачи работают с Мудриком»
26.06.2023, 18:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем