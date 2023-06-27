ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб продлил аренду игрока Динамо до 2024 года
Витиньо продолжит выступать за «Ред Булл Брагантино»
Бразильский футбольный клуб «Ред Булл Брагантино» официально продлил аренду игрока киевского «Динамо» Витиньо до июня 2024 года.
Предыдущие арендное соглашение 24-летнего бразильского полузащитника с командой заканчивалось в конце июня. Ранее сообщалось, что «Ред Булл Брагантино» вел переговоры с киевлянами о выкупе контракта Витиньо.
В 2023 году Витиньо провел 14 матчей за «Ред Булл Брагантино» во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.
Torcida Massa Bruta, o Vitinho tem um recado pra vocês! 🗣️🤳— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 27, 2023
O Red Bull Bragantino renovou, até junho de 2024, o empréstimo do atacante Vitinho com o Dinamo de Kiev. Vamos, juntos! ✍️#RedBullBragantino #VamosBraga pic.twitter.com/faJ4UtG95c
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