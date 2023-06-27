Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб продлил аренду игрока Динамо до 2024 года
Бразилия
27 июня 2023, 19:26 |
1054
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб продлил аренду игрока Динамо до 2024 года

Витиньо продолжит выступать за «Ред Булл Брагантино»

27 июня 2023, 19:26 |
1054
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб продлил аренду игрока Динамо до 2024 года
Twitter. Витиньо

Бразильский футбольный клуб «Ред Булл Брагантино» официально продлил аренду игрока киевского «Динамо» Витиньо до июня 2024 года.

Предыдущие арендное соглашение 24-летнего бразильского полузащитника с командой заканчивалось в конце июня. Ранее сообщалось, что «Ред Булл Брагантино» вел переговоры с киевлянами о выкупе контракта Витиньо.

В 2023 году Витиньо провел 14 матчей за «Ред Булл Брагантино» во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити приобрел у Челси Матео Ковачича
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал итальянского вратаря. Замена Льорису?
Верес попрощался с хавбеком. Он перейдет в состав новичка УПЛ
Ред Булл Брагантино Витиньо аренда игрока Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Футбол | 27 июня 2023, 00:15 40
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера

Официальная презентация нового коуча состоится в первых числах июля

Источник: Караваев продлит контракт с Динамо
Футбол | 27 июня 2023, 18:42 5
Источник: Караваев продлит контракт с Динамо
Источник: Караваев продлит контракт с Динамо

Защитник останется в клубе еще на два года

Скандал. Игроки Фенербахче не хотят ехать в россию, а руководство – хочет
Футбол | 27.06.2023, 12:02
Скандал. Игроки Фенербахче не хотят ехать в россию, а руководство – хочет
Скандал. Игроки Фенербахче не хотят ехать в россию, а руководство – хочет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
Футбол | 27.06.2023, 14:32
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
СУРКИС: «Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет»
Футбол | 27.06.2023, 12:48
СУРКИС: «Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет»
СУРКИС: «Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
Евро U21. Победы Англии и Италии, фиаско Германии. На кого попадет Украина?
25.06.2023, 21:15
Футбол
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
26.06.2023, 06:20
Теннис
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
Источник: Ярмоленко станет самым высокооплачиваемым игроком Динамо
26.06.2023, 17:13 27
Футбол
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
В первом полуфинальном матче женской Евролиги Украина победила Чехию
25.06.2023, 19:55 1
Волейбол
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
26.06.2023, 17:28 66
Футбол
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
26.06.2023, 12:00 4
Футбол
Бодрящее поражение. Почему финал Золотой Евролиги добавляет оптимизма
Бодрящее поражение. Почему финал Золотой Евролиги добавляет оптимизма
26.06.2023, 22:40 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем