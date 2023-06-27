ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб продлил аренду игрока Динамо до 2024 года

Бразильский футбольный клуб «Ред Булл Брагантино» официально продлил аренду игрока киевского «Динамо» Витиньо до июня 2024 года.

Предыдущие арендное соглашение 24-летнего бразильского полузащитника с командой заканчивалось в конце июня. Ранее сообщалось, что «Ред Булл Брагантино» вел переговоры с киевлянами о выкупе контракта Витиньо.

В 2023 году Витиньо провел 14 матчей за «Ред Булл Брагантино» во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

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