Источник: Караваев продлит контракт с Динамо

Александр Караваев останется в «Динамо» Киев и продлит контракт с клубом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По их информации, новое соглашение будет рассчитано на два года – до лета 2025 года. Нынешнее соглашение защитника сборной Украины истекает в конце июня текущего года.

Караваев выступает за «Динамо» с лета 2019 года. Суммарно он провел за это время за киевлян 130 матчей и забил 4 гола.

Напомним, сегодня «Динамо» официально объявило о возвращении Александра Караваева.