Украина. Премьер лига27 июня 2023, 18:42 |
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Источник: Караваев продлит контракт с Динамо
Защитник останется в клубе еще на два года
27 июня 2023, 18:42 |
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Александр Караваев останется в «Динамо» Киев и продлит контракт с клубом. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По их информации, новое соглашение будет рассчитано на два года – до лета 2025 года. Нынешнее соглашение защитника сборной Украины истекает в конце июня текущего года.
Караваев выступает за «Динамо» с лета 2019 года. Суммарно он провел за это время за киевлян 130 матчей и забил 4 гола.
Напомним, сегодня «Динамо» официально объявило о возвращении Александра Караваева.
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Комментарии 3
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У данецкіх і тут палає. Сьогодні якийсь день паланія данецкіх)
цей хлопець в самий раз щоб закріпитися на четвертому місці , вірною дорогою йдете .
Добре! Універсальний гравець, сподіваюсь повернеться на свій рівень!
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