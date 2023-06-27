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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 18:42 |
492
3

Источник: Караваев продлит контракт с Динамо

Защитник останется в клубе еще на два года

27 июня 2023, 18:42 |
492
3
Источник: Караваев продлит контракт с Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Александр Караваев останется в «Динамо» Киев и продлит контракт с клубом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По их информации, новое соглашение будет рассчитано на два года – до лета 2025 года. Нынешнее соглашение защитника сборной Украины истекает в конце июня текущего года.

Караваев выступает за «Динамо» с лета 2019 года. Суммарно он провел за это время за киевлян 130 матчей и забил 4 гола.

Напомним, сегодня «Динамо» официально объявило о возвращении Александра Караваева.

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Александр Караваев Динамо Киев продление контракта
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Maks Maks
У данецкіх і тут палає. Сьогодні якийсь день паланія данецкіх)
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0
u6464u
цей хлопець в самий раз щоб закріпитися на четвертому місці , вірною дорогою йдете .
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0
sahka1981
Добре! Універсальний гравець, сподіваюсь повернеться на свій рівень!
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0
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