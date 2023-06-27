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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уверен, мы вернем чемпионство в Киев»
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 17:29 | Обновлено 27 июня 2023, 18:14
1428
10

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уверен, мы вернем чемпионство в Киев»

Вингер сборной Украины – о возвращении в «Динамо»

27 июня 2023, 17:29 | Обновлено 27 июня 2023, 18:14
1428
10
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уверен, мы вернем чемпионство в Киев»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение в «Динамо» Киев:

«Спасибо за доверие, мне очень приятно. Хочу поблагодарить вас (Игоря Суркиса, - прим.), без вас этот переход бы не случился. Также хочу поблагодарить всех фанатов «Динамо» Киев. За те шесть лет, пока меня не было, я всегда получал от них поддержку, которая очень нужна футболисту. И благодаря этой поддержку я всегда ощущал, что «Динамо» – это моя родная команда.

Также хочу поблагодарить наших военных. Потому что без них вообще бы не было украинского футбола.

Я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи. Потому что для такого клуба, как «Динамо», второго места не существует. Уверен, мы победим и вернем чемпионство в Киев».

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Источник Sport.ua
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Лина Битюкова
Пенсионера подписали и теперь чемпионы..  
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+3
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Summertime
Ну в этом сезоне Динамо точно не стартанёт с трёх поражений главным конкурентам.   Всё будет иначе, а значит интересней.
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+1
Dixon
Може все ж сказати йому, що Динамо в минулому сезоні стало четвертим, а не другим...
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+1
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Alexander Киев
" Я розумію, яка відповідальність лягає на мої плечі. Тому що для такого клубу, як «Динамо», другого місця не існує. А ось 4-5-6-16 - це легко
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-1
Burevestnik
=
прихильники шд любуються повернення в їхній клуб зассщотніка підтєрскага зєніта Ра @К Іць Кага. також чекають вазвращєніє Тим Ощ Ука, Ард Деця та астальних із ЭрфЭ. 
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-1
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Как так
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