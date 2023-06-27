Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уверен, мы вернем чемпионство в Киев»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение в «Динамо» Киев:

«Спасибо за доверие, мне очень приятно. Хочу поблагодарить вас (Игоря Суркиса, - прим.), без вас этот переход бы не случился. Также хочу поблагодарить всех фанатов «Динамо» Киев. За те шесть лет, пока меня не было, я всегда получал от них поддержку, которая очень нужна футболисту. И благодаря этой поддержку я всегда ощущал, что «Динамо» – это моя родная команда.

Также хочу поблагодарить наших военных. Потому что без них вообще бы не было украинского футбола.

Я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи. Потому что для такого клуба, как «Динамо», второго места не существует. Уверен, мы победим и вернем чемпионство в Киев».