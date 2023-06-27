Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уверен, мы вернем чемпионство в Киев»
Вингер сборной Украины – о возвращении в «Динамо»
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение в «Динамо» Киев:
«Спасибо за доверие, мне очень приятно. Хочу поблагодарить вас (Игоря Суркиса, - прим.), без вас этот переход бы не случился. Также хочу поблагодарить всех фанатов «Динамо» Киев. За те шесть лет, пока меня не было, я всегда получал от них поддержку, которая очень нужна футболисту. И благодаря этой поддержку я всегда ощущал, что «Динамо» – это моя родная команда.
Также хочу поблагодарить наших военных. Потому что без них вообще бы не было украинского футбола.
Я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи. Потому что для такого клуба, как «Динамо», второго места не существует. Уверен, мы победим и вернем чемпионство в Киев».
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