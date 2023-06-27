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  4. ВИДЕО. Ярмоленко вернулся в Динамо. Русофобия, база, легендарность
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 16:45 |
677
0

ВИДЕО. Ярмоленко вернулся в Динамо. Русофобия, база, легендарность

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

27 июня 2023, 16:45 |
677
0
ВИДЕО. Ярмоленко вернулся в Динамо. Русофобия, база, легендарность

Андрей Ярмоленко вернулся в «Динамо»! Что ждать от главного перехода УПЛ этим летом: сможет ли вингер вернуть команду Мирчу Луческу на первое место в Чемпонате Украины, что трансфер означает для украинского футбола и почему это ЛЕ-ГЕ-НДА-РНО? Разбираемся в этом видео.

00:00 Чем подзатыльник Ракицкому похож на возвращение Ярмолы?
00:38 Ярмоленко + Динамо = РЕСПЕКТ
01:35 Легендарность Ярмоленко для Украины
02:43 Русофобия в сборной и БАЗА от Ярмоленко
05:00 Завершение = секс
05:53 Потянет ли Ярмоленко Динамо?
07:38 Что не так с переходом?
09:09 Итоги: чем поможет Ярмоленко? Позитив для всех?

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Записки украинского болельщика видео Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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