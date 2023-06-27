ВИДЕО. Ярмоленко вернулся в Динамо. Русофобия, база, легендарность
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
Андрей Ярмоленко вернулся в «Динамо»! Что ждать от главного перехода УПЛ этим летом: сможет ли вингер вернуть команду Мирчу Луческу на первое место в Чемпонате Украины, что трансфер означает для украинского футбола и почему это ЛЕ-ГЕ-НДА-РНО? Разбираемся в этом видео.
00:00 Чем подзатыльник Ракицкому похож на возвращение Ярмолы?
00:38 Ярмоленко + Динамо = РЕСПЕКТ
01:35 Легендарность Ярмоленко для Украины
02:43 Русофобия в сборной и БАЗА от Ярмоленко
05:00 Завершение = секс
05:53 Потянет ли Ярмоленко Динамо?
07:38 Что не так с переходом?
09:09 Итоги: чем поможет Ярмоленко? Позитив для всех?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильская команда ныне пребывает в незавидном положении в тамошней Серии А
Тренер сборной Украины U-21 — о матче против Испании