ВИДЕО. Ярмоленко вернулся в Динамо. Русофобия, база, легендарность

Андрей Ярмоленко вернулся в «Динамо»! Что ждать от главного перехода УПЛ этим летом: сможет ли вингер вернуть команду Мирчу Луческу на первое место в Чемпонате Украины, что трансфер означает для украинского футбола и почему это ЛЕ-ГЕ-НДА-РНО? Разбираемся в этом видео.

00:00 Чем подзатыльник Ракицкому похож на возвращение Ярмолы?

00:38 Ярмоленко + Динамо = РЕСПЕКТ

01:35 Легендарность Ярмоленко для Украины

02:43 Русофобия в сборной и БАЗА от Ярмоленко

05:00 Завершение = секс

05:53 Потянет ли Ярмоленко Динамо?

07:38 Что не так с переходом?

09:09 Итоги: чем поможет Ярмоленко? Позитив для всех?