ВИДЕО. С возвращением домой. Динамо опубликовало ролик с голами Ярмоленко

Киевское «Динамо» опубликовало видеоролик, посвященный возвращению в клуб Андрея Ярмоленко.

Отметим, что 33-летний футболист вернулся в состав столичной команды на правах свободного агента. Шесть лет назад он ушел из «Динамо» в «Боруссию» из Дортмунда.

За свою карьеру в составе «Динамо» Ярмоленко принял участие в 341-м матче в различных турнирах (228 – УПЛ, 44 – Лига Европы, 36 – Лига чемпионов, 27 – Кубок Украины, 6 – Суперкубок Украины), забив в них 137 голов (99 – в УПЛ, 12 – в ЛЕ, 7 – в ЛЧ, 19 – в КУ).