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  4. ВИДЕО. С возвращением домой. Динамо опубликовало ролик с голами Ярмоленко
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 16:46 |
385
1

ВИДЕО. С возвращением домой. Динамо опубликовало ролик с голами Ярмоленко

Киевляне предлагают вспомнить, как Андрея выступал в составе столичного клуба

27 июня 2023, 16:46 |
385
1
ВИДЕО. С возвращением домой. Динамо опубликовало ролик с голами Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» опубликовало видеоролик, посвященный возвращению в клуб Андрея Ярмоленко.

Отметим, что 33-летний футболист вернулся в состав столичной команды на правах свободного агента. Шесть лет назад он ушел из «Динамо» в «Боруссию» из Дортмунда.

За свою карьеру в составе «Динамо» Ярмоленко принял участие в 341-м матче в различных турнирах (228 – УПЛ, 44 – Лига Европы, 36 – Лига чемпионов, 27 – Кубок Украины, 6 – Суперкубок Украины), забив в них 137 голов (99 – в УПЛ, 12 – в ЛЕ, 7 – в ЛЧ, 19 – в КУ).

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко видео
Источник ФК Динамо Киев
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Как так
Ярмо не забил не одного гола Шахтеру ,почему нет этих голов в видео 
Как-так 
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