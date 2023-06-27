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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 16:31 |
789
2

Игорь СУРКИС: «Луческу хотел, чтобы Ярмоленко подписали еще прошлой зимой»

Президент «Динамо» – о возвращении легенды клуба

27 июня 2023, 16:31 |
789
2
Игорь СУРКИС: «Луческу хотел, чтобы Ярмоленко подписали еще прошлой зимой»
ФК Динамо Київ. Ігор Суркіс

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал возвращение в родной клуб одного из лучших игроков в истории чемпионатов Украины Андрея Ярмоленко.

«Прежде всего, хочу отметить, что мы руководствовались спортивной составляющей данного трансфера. В прошлом сезоне команде не хватало качества игры и опыта в атаке, а Андрей, безусловно, футболист очень высокого уровня с огромным опытом выступлений в различных турнирах.

Ярмоленко прекрасно знает, как все устроено в нашем клубе, ему не понадобится время на адаптацию. Мы надеемся, что опыт и уровень игры Андрея помогут «Динамо» сделать шаг вперед, и команда выступит намного лучше, чем в прошлом сезоне.

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу был одним из инициаторов возвращения Андрея домой и хотел, чтобы этот трансфер был осуществлен еще прошлой зимой. По независящим от нас обстоятельствам, подписание договора с Ярмоленко пришлось отложить до лета. Уверен, что с Андреем мы достигли бы гораздо большего во второй части прошлого сезона.

Но теперь все в наших руках тренерский штаб получил одного из лучших украинских футболистов, который своей игрой и опытом может помочь вывести команду на новый качественный уровень.

Также не будем забывать, что в «Динамо» много молодых талантливых игроков, которые смогут быстрее прогрессировать, когда рядом с ними будет тренироваться и играть такой мастер. Это также было одним из факторов возвращения Андрея в Киев.

От себя лично хочу поблагодарить Ярмоленко за то, что он возвращается в родную страну при таких обстоятельствах. Это сильное решение сильного игрока в непростые для нас всех времена.

Спасибо ВСУ за возможность проводить чемпионат Украины, спасибо всем, кто помогает нашей стране в этой страшной войне. Уверен, что Украина победит на фронте, а наш футбол сможет прогрессировать и развиваться», – сказал Суркис.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Мирча Луческу
Источник ФК Динамо Киев
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