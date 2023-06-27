Серхио Рико уже общался с семьей после выхода из комы
Голкипер восстанавливается после несчастного случая
Неделю назад голкипер «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы после несчастного случая во время прогулки на лошади. Теперь же жена испанца сообщила о том, что он уже общался со своими родными:
«Дела налаживаются. Серхио разговаривает. Он называет нас по именам, прекрасно узнавая нас, и у него хорошая память. Надеюсь, в ближайшее время его переведут из реанимации, но врачи должны быть уверены в его здоровье, поэтому решение еще не принято. Мы полностью им доверяем.
Помнит ли Рико момент получения травмы? Я не думаю, но нам придется подождать, пока он сможет все вспомнить. Сейчас мы просто стараемся сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо и спокойно».
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