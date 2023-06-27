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  4. Серхио Рико уже общался с семьей после выхода из комы
Франция
27 июня 2023, 16:05 |
541
0

Серхио Рико уже общался с семьей после выхода из комы

Голкипер восстанавливается после несчастного случая

27 июня 2023, 16:05 |
541
0
Серхио Рико уже общался с семьей после выхода из комы
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рико

Неделю назад голкипер «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы после несчастного случая во время прогулки на лошади. Теперь же жена испанца сообщила о том, что он уже общался со своими родными:

«Дела налаживаются. Серхио разговаривает. Он называет нас по именам, прекрасно узнавая нас, и у него хорошая память. Надеюсь, в ближайшее время его переведут из реанимации, но врачи должны быть уверены в его здоровье, поэтому решение еще не принято. Мы полностью им доверяем.

Помнит ли Рико момент получения травмы? Я не думаю, но нам придется подождать, пока он сможет все вспомнить. Сейчас мы просто стараемся сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо и спокойно».

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Источник: Серхио Рико вышел из комы
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Серхио Рико несчастный случай
Источник L'Equipe
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