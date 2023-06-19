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Франция
19 июня 2023, 20:32 | Обновлено 19 июня 2023, 20:34
1547
0

Источник: Серхио Рико вышел из комы

Об этом сообщила жена футболиста

19 июня 2023, 20:32 | Обновлено 19 июня 2023, 20:34
1547
0
Источник: Серхио Рико вышел из комы
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рико

Жена голкипера «ПСЖ» Серхио Рико у себя в соцсетях сообщила о том, что футболист вышел из комы после несчастного случая во время прогулки на лошади:

«Что ж, мы делаем маленькие шаги вперед, мы уже видим свет... Я с самого начала знала, что он справится, но нужно двигаться шаг за шагом, нужно набраться терпения».

Напомним, несчастный случай произошел в конце мая. Рико упал с лошади, животное нанесло ему удар в голову, из-за которого у Рико произошло кровоизлияние в мозг.

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Серхио Рико несчастный случай
Источник Marca
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