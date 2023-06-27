Украина. Первая лига27 июня 2023, 15:30 | Обновлено 27 июня 2023, 15:31
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Виктория из Николаевки пригласила игроков Вереса и Оболони
Клуб из сумской области усиливается перед стартом сезона
27 июня 2023, 15:30 | Обновлено 27 июня 2023, 15:31
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Из-за войны в Украины «Виктория» из Николаевки (Сумская область) пропустила прошлый сезон, но в предстоящей кампании возобновит выступления в Первой лиге.
Как стало известно Sport.ua, команда под руководством Анатолия Бессмертного и его ассистента Владимира Романенко уже возобновила подготовку к сезону. У «Виктории» запланированы шесть контрольных матчей.
Также команда работает над усилением состава. Новичками команды, скорее всего, станут Александр Лебеденко из «Вереса» и Максим Покотилюк из «Оболони».
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