Виктория из Николаевки пригласила игроков Вереса и Оболони

Из-за войны в Украины «Виктория» из Николаевки (Сумская область) пропустила прошлый сезон, но в предстоящей кампании возобновит выступления в Первой лиге.

Как стало известно Sport.ua, команда под руководством Анатолия Бессмертного и его ассистента Владимира Романенко уже возобновила подготовку к сезону. У «Виктории» запланированы шесть контрольных матчей.

Также команда работает над усилением состава. Новичками команды, скорее всего, станут Александр Лебеденко из «Вереса» и Максим Покотилюк из «Оболони».