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Украина. Первая лига
27 июня 2023, 15:30 | Обновлено 27 июня 2023, 15:31
382
0

Виктория из Николаевки пригласила игроков Вереса и Оболони

Клуб из сумской области усиливается перед стартом сезона

27 июня 2023, 15:30 | Обновлено 27 июня 2023, 15:31
382
0
Виктория из Николаевки пригласила игроков Вереса и Оболони
Instagram. Александр Лебеденко

Из-за войны в Украины «Виктория» из Николаевки (Сумская область) пропустила прошлый сезон, но в предстоящей кампании возобновит выступления в Первой лиге.

Как стало известно Sport.ua, команда под руководством Анатолия Бессмертного и его ассистента Владимира Романенко уже возобновила подготовку к сезону. У «Виктории» запланированы шесть контрольных матчей.

Также команда работает над усилением состава. Новичками команды, скорее всего, станут Александр Лебеденко из «Вереса» и Максим Покотилюк из «Оболони».

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Виктория Николаевка инсайд Первая лига Украины Александр Лебеденко Максим Покотилюк Верес Ровно Оболонь Киев
Источник Sport.ua
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