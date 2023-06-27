Организаторы Уимблдона ужесточили условия допуска для спортсменов из рф
Спортсменам, которых финансируют подсанкционные компании, будет сложнее
По требованию правительства Великобритании было добавлено новое условие для российских и белорусских игроков, которые хотят сыграть в этом году на Уимблдоне.
Спортсмены, имеющие контракты с компаниями, которыми управляют или контролируют лица, на которых распространяются санкции, должны предоставить доказательства об их расторжении.
Вероятно, из-за этого нововведения с квалификации снялась Полина Кудерметова, которая, как и ее старшая сестра Вероника, выступает с нашивкой компании «Татнефть», которая находится под санкциями в ЕС.
Отметим, что на Ролан Гаррос Кудерметова играла без логотипа «Татнефти». В Хертогенбосе и Берлине она также играла без этой нашивки.
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