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Ролан Гаррос
01 июня 2023, 18:08 | Обновлено 01 июня 2023, 18:21
950
0

Кудерметовой запретили играть на РГ с логотипом подсанкционной компании

Организаторы прокомментировали свое решение

01 июня 2023, 18:08 | Обновлено 01 июня 2023, 18:21
950
0
Кудерметовой запретили играть на РГ с логотипом подсанкционной компании
Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Кудерметова

Российской теннисистке Веронике Кудерметовой во время выступлений на Открытом чемпионата Франции запретили размещать на своей форме логотип ее спонсора «татнефть».

На отсутствие лого обратил внимание польский журналист Доминик Сенковски, который обратился за разъяснением к организаторам турнира.

«Любая коммерческая или иная символика, нарушающая правительственные или телевизионные предписания, запрещена. «татнефть» входит в этот список и является запрещенной», – сообщили Сенковски в пресс-службе турнира.

Кудерметова выбыла из соревнований после первого раунда, проиграв Анне Каролине Шмидловой из Словакии.

Отметим, что «татнефть» находится под санкциями в ЕС.

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Вероника Кудерметова Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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alekos59
Кудерметка адин нарот и мышебратья хачанов та проча шелупонь.
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