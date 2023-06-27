Ибрагимович намекнул на возобновление карьеры игрока

Златан Ибрагимович, который объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона, намекнул на то, что может изменить свое решение и возобновить карьеру:

«Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Может, вернусь на поле… Возможно, через месяц я уже буду в тренировочном лагере «Милана».

Отметим, что в октябре шведскому ветерану исполнится уже 42 года.