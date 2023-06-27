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  4. Ибрагимович намекнул на возобновление карьеры игрока
Италия
27 июня 2023, 14:37 |
816
2

Ибрагимович намекнул на возобновление карьеры игрока

Легендарный швед может передумать

27 июня 2023, 14:37 |
816
2
Ибрагимович намекнул на возобновление карьеры игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

Златан Ибрагимович, который объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона, намекнул на то, что может изменить свое решение и возобновить карьеру:

«Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Может, вернусь на поле… Возможно, через месяц я уже буду в тренировочном лагере «Милана».

Отметим, что в октябре шведскому ветерану исполнится уже 42 года.

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Златан Ибрагимович Милан
Источник Sport Mediaset
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Кепа Ларисабродяга
у него футбольное птср, к психологу надо
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PUMA
Ибра ещё и не успел током карьеру закончить,а уже ...
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