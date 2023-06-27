Италия27 июня 2023, 14:37 |
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Ибрагимович намекнул на возобновление карьеры игрока
Легендарный швед может передумать
27 июня 2023, 14:37 |
816
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Златан Ибрагимович, который объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона, намекнул на то, что может изменить свое решение и возобновить карьеру:
«Сейчас я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели после того, как я объявил о завершении карьеры. Может, вернусь на поле… Возможно, через месяц я уже буду в тренировочном лагере «Милана».
Отметим, что в октябре шведскому ветерану исполнится уже 42 года.
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