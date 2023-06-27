ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму

«Манчестер Юнайтед» презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2023/2024. Дизайн он компании Adidas выполнен в традиционном для клуба красном цвете с черными и белыми элементами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» может отдать 7-й игровой номер Алехандро Гарначо.