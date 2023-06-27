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  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму
Англия
27 июня 2023, 14:29 |
533
0

ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму

Традиционный комплект для «Красных дьяволов»

27 июня 2023, 14:29 |
533
0
ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму
ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2023/2024. Дизайн он компании Adidas выполнен в традиционном для клуба красном цвете с черными и белыми элементами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» может отдать 7-й игровой номер Алехандро Гарначо.

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Манчестер Юнайтед фото игровая форма
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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