Англия27 июня 2023, 14:29 |
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ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму
Традиционный комплект для «Красных дьяволов»
27 июня 2023, 14:29 |
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«Манчестер Юнайтед» презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2023/2024. Дизайн он компании Adidas выполнен в традиционном для клуба красном цвете с черными и белыми элементами.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» может отдать 7-й игровой номер Алехандро Гарначо.
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